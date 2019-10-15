GÜNDEM / 15 Ekim 2019

2- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, İtalya temsilcisi Umana Reyer, D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetim kurulu üyeleri ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'i makamında kabul edecek.

1- Ekmek parası için çalışırken teröristlerin hedefi oldu

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İsrail ekibi UNET Holon ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Yunanistan temsilcisi Peristeri Winmasters'i konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, aynı ülkeden PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

- Taşkın'ın eşi Ayşe Taşkın:

- "Ekmek parasını kazanmak için koşturuyordu. Bütün aile, onun kazandığıyla geçimini sağlıyordu. Çocuklarına 50 lira kazanmak için çalışmaya gitmişti"

(Mehmet Fatih Aslan-Cebrail Caymaz/Şanlıurfa)

2- 5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyor

- Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'deki devlet lojmanlarının satış işlemine bu ay başlanacak

- Ekspertiz çalışmalarının devam ettiği İstanbul başta olmak üzere 37 ilde, bedel tespitlerinin tamamlanmasıyla lojmanlar satışa sunulacak

(Zehra Aydın Turapoğlu-Ankara)

3- Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

- Taşıt kredi faizleri, ekimin ilk haftasında aylık ortalama yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi

- Otomotiv sektörü temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini belirtiyor

- Otomotiv pazarı, taşıt kredi faiz oranlarındaki düşüş ve bankaların kampanyalarıyla geçen ay yaklaşık 42 bin adetlik satışla yüzde 82,4 büyüdü

(Murat Birinci/İstanbul)

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