GÜNDEM / 15 Eylül 2018

- Orhangazi'de Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Orhangazi'de STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve Gemlik'te halkla buluşma programına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İznik'te halkla buluşma programına katılacak, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

- Erdoğan ve Aliyev, iki ülke arasındaki heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

- Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan ile Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk koyacak Başkan Erdoğan, Azadlık Meydanı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine iştirak edecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Sarayı'nda mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak ve iki lider baş başa görüşecek.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal tesis ve spor tesisi açılışını yapacak, Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Tabiat Parkı ve Extrem Sporları Merkezi'nde incelemede bulunacak, Onikişubat Belediyesi Hürriyet Mahallesi Spor Salonu'nun açılışı ile 2. Uluslararası Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'ne katılacak.

4- 22 Yaş Altı Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile karşılaşacak.

- "2018-2019 eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Bakan'ın imzasıyla illere genelge gönderildi. Genelge kapsamında birçok eğitim-öğretim alanı ve civarının güvenlik konusunda 'steril alan' haline getirilmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alındı"

- "Yeni dönemde de Bakanlık personelimiz Türkiye'nin geleceği çocukların ve gençlerin okullarda sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için denetimlerine kararlılık ve dikkatle yoğun bir şekilde devam edecek"

- "Geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemi ve yaz tatilinde faaliyet gösteren kantinlere yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirilmiş olup, mevzuata uygun olmayan 261 kantine toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandı"

- "Gençlerimizin ve çocuklarımızın evlerinden ayrılışlarından okullarına gidişlerine, okuldan çıktıktan sonra da yaya olarak toplu taşıma araçları ya da servislerle evlerine dönüşlerine kadar olan güzergahta kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz"

- "Lütfen özellikle yaşı küçük çocukları polis ve jandarmayla korkutmayalım. Başlarına bir iş geldiğinde, bir sorunla karşılaştıklarında onlara yardım edecek kişilerin kolluk görevlileri olduğunu bilmeleri yönünde eğitim verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum"

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

3- "Türkiye’nin Afrika’ya yatırımları kadim geçmişimizin günümüze tezahürüdür"

- Doğu Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Vivienne Yeda:

- "Şu anda 41 olan Afrika’daki diplomatik misyon sayısının Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın da belirttiği gibi 54’e çıkarılacak olmasından çok memnuniyet duydum"

- "TİKA’nın kıta genelinde faaliyetlerinin yaygın olması veya Türk Hava Yolları'nın sadece Afrika’da 51 şehre uçuş gerçekleştirmesi ve Somali’yi dünyaya bağlayan tek uluslararası hava yolu şirketi olması gelecek ilişkiler adına umut verici"