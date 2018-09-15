GÜNDEM / 15 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Sarayı'nda mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak ve iki lider baş başa görüşecek.
- Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan ile Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk koyacak Başkan Erdoğan, Azadlık Meydanı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine iştirak edecek.
- Erdoğan ve Aliyev, iki ülke arasındaki heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İznik'te halkla buluşma programına katılacak, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ile bir araya gelecek.
- Orhangazi'de Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Orhangazi'de STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve Gemlik'te halkla buluşma programına katılacak.
- Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızının düğününe iştirak edecek.
(Bursa/12.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal tesis ve spor tesisi açılışını yapacak, Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Tabiat Parkı ve Extrem Sporları Merkezi'nde incelemede bulunacak, Onikişubat Belediyesi Hürriyet Mahallesi Spor Salonu'nun açılışı ile 2. Uluslararası Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'ne katılacak.
(Kahramanmaraş/13.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 10. ayak yarışları, "Türkiye Rallisi" adı altında Marmaris'te devam ediyor.
- Organizasyonun üçüncü gününde Yeşilbelde, Datça ve İçmeler etapları geçilecek.
(Muğla/08.35/10.08/11.11) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftaya MKE Ankaragücü-Akhisarspor, Göztepe-Kayserispor, Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Afyonkarahisar/17.00/İzmir/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de 5. haftaya İstanbulspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Hatayspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/Adana/20.00) (Fotoğraflı)
4- 22 Yaş Altı Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile karşılaşacak.
(Udine/19.00)
5- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Slovakya temsilcisi TATRAN Presov ile karşı karşıya gelecek.
(Kocaeli/17.30) (Fotoğraflı)
6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası birinci tur ilk maçında Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda İsviçre temsilcisi Brühl ile karşılaşacak.
(Kastamonu/17.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftanın ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Pazarspor, Celal Atik Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
8- TFF 2. Lig'de 3. hafta 6 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)
9- Beşiktaş Kulübünde olağanüstü tüzük değişikliği genel kurulu BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, final müsabakalarıyla Ahmet Cömert Spor Salonu'nda sona erecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Okul kantinlerine yoğun denetim geliyor
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
- "Geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemi ve yaz tatilinde faaliyet gösteren kantinlere yönelik 46 bin 663 denetim gerçekleştirilmiş olup, mevzuata uygun olmayan 261 kantine toplam 231 bin 867 lira idari para cezası uygulandı"
- "Yeni dönemde de Bakanlık personelimiz Türkiye'nin geleceği çocukların ve gençlerin okullarda sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için denetimlerine kararlılık ve dikkatle yoğun bir şekilde devam edecek"
(Merve Özlem Çakır)
2- Okul çevreleri "steril alan" olacak
- Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner:
- "2018-2019 eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Bakan'ın imzasıyla illere genelge gönderildi. Genelge kapsamında birçok eğitim-öğretim alanı ve civarının güvenlik konusunda 'steril alan' haline getirilmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alındı"
- "Gençlerimizin ve çocuklarımızın evlerinden ayrılışlarından okullarına gidişlerine, okuldan çıktıktan sonra da yaya olarak toplu taşıma araçları ya da servislerle evlerine dönüşlerine kadar olan güzergahta kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz"
- "Lütfen özellikle yaşı küçük çocukları polis ve jandarmayla korkutmayalım. Başlarına bir iş geldiğinde, bir sorunla karşılaştıklarında onlara yardım edecek kişilerin kolluk görevlileri olduğunu bilmeleri yönünde eğitim verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum"
(Orhan Onur Gemici/Ankara)
3- "Türkiye’nin Afrika’ya yatırımları kadim geçmişimizin günümüze tezahürüdür"
- Doğu Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Vivienne Yeda:
- "Şu anda 41 olan Afrika’daki diplomatik misyon sayısının Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın da belirttiği gibi 54’e çıkarılacak olmasından çok memnuniyet duydum"
- "TİKA’nın kıta genelinde faaliyetlerinin yaygın olması veya Türk Hava Yolları'nın sadece Afrika’da 51 şehre uçuş gerçekleştirmesi ve Somali’yi dünyaya bağlayan tek uluslararası hava yolu şirketi olması gelecek ilişkiler adına umut verici"
- "Türkiye’nin Afrika’ya yatırımları kadim geçmişimizin günümüze tezahürüdür"
(Elif Selin Çalık Muhasiloviç/İstanbul)
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