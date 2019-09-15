GÜNDEM / 15 Eylül 2019

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek, PM toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak.

- Kupada üçüncülük maçı ise Fransa ile Avustralya arasında oynanacak.

3- Basketbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 67, 87 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

- Marmaris merkezli olarak Muğla'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etapları geçilecek.

- "Gelecekte hem bilgisayar hem de tasarım mühendisliği okumak istiyorum. Büyüyünce de tasarım mühendisi olup engelli çocukların hayatını kolaylaştıracak tasarımlar yapmak istiyorum"

- Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu'nda okuyan omurilik felçli Nurullah Salih Coş ve SMA hastası Bekir Balkan Albay, genel zihinsel yetenek alanında Bilim ve Sanat Merkezleri'ne girmeye hak kazanarak bedensel engellerinin başarılarının önüne geçemeyeceğini gösterdi

- "Ekosistemimize dahil olacak 5 yeni fonun ülkemizde yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı, ilk etapta 628 milyon lira olurken nihai tutar 1,1 milyar liraya ulaşacak"

1- Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon

- Bekir Balkan Albay:

- "Engelli öğrenciler de isterlerse her şeyi başarabilirler. Başarıya ulaşmak için bol bol kitap okusunlar ve çalışsınlar"

- Nurullah Salih'in annesi Aliye Coş:

- "Engelli öğrenciler eve kapanmasınlar, dışarı çıksınlar. Elbette engelli çocuklar birçok yerde zorluk çekiyor ama buna rağmen yılmamak çok önemli"

- Bekir Balkan'ın babası Ümit Albay:

- "Bekir fiziki engelin başarıya engel olmadığının farkında olan bir çocuk. Bu da Bekir'i başarıya götüren en büyük güç oldu"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı

- Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, temmuz ayı itibarıyla 2018 sonuna kıyasla 83,4 milyar lira artarak 636 milyar liraya dayandı

- Söz konusu dönemde milyonerler 2,1 milyar liralık altın ve 2,5 milyar liralık TL cinsinden parayı hesaplarına ekledi

- Gerçek kişilere bakıldığında, milyonerlerin TL hesaplarının toplam değerinin temmuzda 2018 sonuna kıyasla 17 milyar 417 milyon lira ile neredeyse yüzde 11 eridiği görüldü

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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