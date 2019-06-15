GÜNDEM / 15 Haziran 2019

4- ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi'nde yapılacak.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Alibeyköy Şoförler ve Esnaf Odası üyeleriyle kahvaltı yapacak, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği buluşmasına katılacak, Yayla Mahallesi'ni ziyaret edecek, Eyüpsultan'da Karadeniz Festivali ile İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu buluşmasına, Bahçelievler'de Trabzonlular buluşmasına iştirak edecek.

- Vefat eden A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has için sarı-lacivertli kulübün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Has'ın cenazesi, Bebek Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Karadeniz Vakfının düzenlediği, "Teknoloji, Gençlik ve Geleceğimiz" toplantısı ile ASKON İstişare toplantısına katılacak.

- "Oğlumu çok seviyorum. Bazen bir günlüğüne köye gidiyorum ama onu çok özlüyorum, hemen telefon ediyorum. İki oğlum var ikisini de seviyorum ama Ozan başka en sevdiğim oğlum o. Ozan'la ilgileniyorum, onun için evlenmeyi düşünmedim, düşünmüyorum da"

1 - Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgileri duygulandırıyor - Çocukları için her türlü fedakarlığa hazır olan, onların gelişimi için emek veren engelli babaları, evlatlarını mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyor

- Zihinsel engelli Ozan Özer:

- "Sevmeyi, sevilmeyi güçlüklere karşı dik durmayı, yaşama sevincini ve azmini babamdan öğrendim. Moralimi ve motivasyonumu babam yerine getirdi. Annem vefat ettikten sonra bana çok iyi baktı. İyi ki benim babam"

- Zihinsel engelli Oğuz'un babası Feridun Durum:

- "Ben oğlum için canımı feda ederim, mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. Gezmeyi çok seviyor nereye isterse götürüyorum. En çok 'Canım oğlum seni çok seviyorum.' deyince mutlu oluyor"

(Merve Yıldızalp/Ankara)

2- Bakan Turhan'dan ebeveynlere yaz tatili önerileri

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Tatil döneminde çocukların internet kullanım alışkanlıkları takip edilmeli"

- "Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor. Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlayacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3 - Türkiye ağaçlandırmada dünya üçüncüsü

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Dünyada orman alanlarındaki azalma geçtiğimiz 10 yıl içinde yıllık ortalama 5,2 milyon hektar olurken, Türkiye son 10 yılda yaptığı ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları ile orman varlığını artıran ülkeler arasında üst sıralarda yer almıştır"

- "Türkiye, son 30 yılda orman alanını yüzde 6, orman servetini ise yüzde 40 artırmayı başarmıştır"

- "Ülkemiz dünyada en fazla ağaçlandırma yapan Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır"

- "1970'li yıllarda Türkiye'de erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon tonken bu rakam 2018 itibarıyla 154 milyon tona indirilmiştir"

(Enes Duran/Ankara)

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