GÜNDEM / 15 Kasım 2018

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret edecek, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir araya gelecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı'na katılacak, Ege Üniversitesini ziyaret edecek, Konak ilçesi Kuruçay ve Umurbey mahallelerinde yürütülen Emlak Konut Projeleri İzmir Konak 1. Etap ve 2. Etap Kentsel Tasarım Alanları'nda incelemede bulunacak.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.

- Çevre Komisyonunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, il ve ilçe teşkilatı üyeleriyle ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Belek'te bir otelde düzenlenen Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katılacak, Aksu Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Necati Başkırt İlk ve Ortaokulu açılış töreni ve Kürşat Başkırt ile Antalya Valiliği arasında Sevim Başkırt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım Protokolü İmza Töreni'nde bulunacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, kasım ayına ilişkin beklenti anketi ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

- Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 36 öğretmenin yargılanmasına devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

1- Yazar ve senarist Ömer Lütfi Mete, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte anılacak.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında, 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 9 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15/Atina/22.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Hazineye ait tarım arazileri için 90 bin başvuru

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "(Hazine arazilerinin çiftçiye kiralanması ve satışı) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu projeye bugüne kadar yaklaşık 90 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru süreci devam ediyor, 19 Kasım'da sonlanacak"

- "Vatandaşımızın, kış aylarına girmeden önce nasıl arabasına kış lastiği alıyorsa evleriyle ilgili de doğalgazını, sobasını temizlemesi, kombisini temizletmesi gerekiyor. Çevreye zarar vermeyecek yakıt kullanımı noktasında hassas olması gerekiyor ki daha yaşanabilir bir ülkemiz olsun"