GÜNDEM / 15 Mart 2019

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde STK, meslek odaları temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluşacak, Tekirdağ Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenecek törenine ve Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

2 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret edecek.

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde hastane ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan, Yüreğir ve Seyhan'da vatandaşlara hitap edecek, Yüreğir'de millet bahçesi açılışına katılacak. Bakan Soylu, Odunpazarı'nda vatandaşlara hitap ettikten sonra şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine iştirak edecek.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"na ve "Esenlerin Bereket Kapısı Nar Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.

(Zonguldak/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, iş adamları, esnaf ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Beyoğlu'nda Cihangir Seçim İrtibat Bürosu'na ziyarette bulunacak, İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak, Avcılar'da Kars-Ardahanlılar Hemşehri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediyeyi, oto sanayi sitesi esnafını ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Genç Kürsü Programı"na ve "Uluslararası Mutfak Günleri"ne katılacak.

(Bolu/12.15-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, STK temsilcileri ve yerel yöneticilerle toplantı yapacak, AK Parti Osmangazi Seçim İrtibat Bürosu'na ziyarette bulunacak, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde halkla buluşma toplantılarına iştirak edecek.

(Bursa/11.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir ve Aksaray'da ziyaret ve temaslarda bulunacak.