GÜNDEM / 15 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünde "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistiklerini ve mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018'in dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu"nu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Selçuk Üniversitesinde "Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Payesi” törenine katılacak.
(Konya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na iştirak edecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Dağlık Karabağ meselesini görüşmek üzere bir araya gelecek.
(Moskova)
4- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde temaslarda bulunacak.
(Christchurch) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.
(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.
(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamları ile ankesörlü sabit hatlar üzerinden görüştükleri iddia edilen eski astsubay ve uzman çavuş 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Adana/09.30)
- Kocaeli'de darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Erzurum/20.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Altınordu-Ümraniyespor, Adana Demirspor-Altay müsabakalarıyla sona erecek.
(İzmir/Adana/19.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçlarında Halkbank-Fenerbahçe, Arkas Spor-Galatasaray karşılaşacak.
(Ankara/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
4- 16-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın da katılımıyla WOW İstanbul Hotels&Convention Center'da yapılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında Türk Milli Basketbol Takımları ana sponsorluğunun uzatılması imza töreni, federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün'ün katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası İspanya'da sahibini bulacak.
- Galibiyet sayısında 1-1 eşitlik bulunan kupa finalinin üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Almanya ekibi ALBA Berlin karşı karşıya gelecek.
(Valencia/21.30)
ÖZEL HABER
1- Büyük eğitim araştırması "TIMSS" Türkiye'de tamamlandı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
- "Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik dünya genelinde düzenlenen TIMSS'in Türkiye uygulaması tamamlandı"
- "Bu yıl ilk kez elektronik ortamda yapılan araştırmaya, Türkiye'de 60 ildeki 217 okuldan 11 bin 400 öğrenci katıldı"
- "Katılımcı tüm ülkelerde veri toplama işlemi sona erdikten sonra TIMSS 2019 uygulamasına ait uluslararası rapor ve sonuçlar, Kasım 2020'de kamuoyuyla paylaşılacak"
(Selma Kasap/Ankara)
2- "Türkiye, turizmde güçlü altyapıya sahip"
- Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:
- "Türkiye ve Antalya olarak turizmin her alanında varız. Güçlü bir altyapıya sahibiz ve bunu her alanda çok rahat bir şekilde kullanabiliriz"
- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:
- "En son yurt dışında katıldığım uluslararası turizm zirvesindeki ana konuşmacılardan biri olan ABD 44. başkanı Barack Obama'ya 'Antalya' dediğimde bana 'golf sahalarınız, golfünüz çok çok güzel' dedi. Böyle bir iz bırakmışız"
- "Turizm çeşitliliği noktasında da çok farklı zenginlikleri sunacağına inanıyoruz. Dolayısıyla biz Antalya'nın 13-14 milyon turisti değil, 20 milyonu aşacak turizm potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz"
(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)
3- "Janti"den kaçış yok
- İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan banknot dedektör köpek Janti, yurt dışına çıkartılmak veya yurda sokulmak istenen kaçak paraya geçit vermiyor
- Kaçak paranın bulunduğu çantayı ve valizi tespit eden Janti, idarecisinin sözlü yönlendirmesi dahi olsa görev yerini ödül almadan asla terk etmiyor
(Kenan Irtak/İstanbul)
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