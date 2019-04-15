GÜNDEM / 15 Nisan 2019

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na iştirak edecek.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünde "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"na iştirak edecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

6- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.

5- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

3- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Dağlık Karabağ meselesini görüşmek üzere bir araya gelecek.

- Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamları ile ankesörlü sabit hatlar üzerinden görüştükleri iddia edilen eski astsubay ve uzman çavuş 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

- Galibiyet sayısında 1-1 eşitlik bulunan kupa finalinin üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Almanya ekibi ALBA Berlin karşı karşıya gelecek.

5- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında Türk Milli Basketbol Takımları ana sponsorluğunun uzatılması imza töreni, federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün'ün katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(Valencia/21.30)

ÖZEL HABER

1- Büyük eğitim araştırması "TIMSS" Türkiye'de tamamlandı

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

- "Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik dünya genelinde düzenlenen TIMSS'in Türkiye uygulaması tamamlandı"

- "Bu yıl ilk kez elektronik ortamda yapılan araştırmaya, Türkiye'de 60 ildeki 217 okuldan 11 bin 400 öğrenci katıldı"

- "Katılımcı tüm ülkelerde veri toplama işlemi sona erdikten sonra TIMSS 2019 uygulamasına ait uluslararası rapor ve sonuçlar, Kasım 2020'de kamuoyuyla paylaşılacak"

(Selma Kasap/Ankara)

2- "Türkiye, turizmde güçlü altyapıya sahip"

- Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:

- "Türkiye ve Antalya olarak turizmin her alanında varız. Güçlü bir altyapıya sahibiz ve bunu her alanda çok rahat bir şekilde kullanabiliriz"

- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

- "En son yurt dışında katıldığım uluslararası turizm zirvesindeki ana konuşmacılardan biri olan ABD 44. başkanı Barack Obama'ya 'Antalya' dediğimde bana 'golf sahalarınız, golfünüz çok çok güzel' dedi. Böyle bir iz bırakmışız"