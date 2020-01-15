GÜNDEM / 15 Ocak 2020

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"na katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programı ile partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Alp Havacılık tarafından üretilen T-70 dinamik komponentleri ve iniş takımlarının ilk ürünü ile TEI tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslim törenlerine katılacak.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolü törenine iştirak edecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

5- - Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı meclisin ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini duyurmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Utrech Turizm Fuarı’nı ziyaret edecek, Türkiye Ulusal Standı ve Gastronomi Etkinliğinin açılışına katılacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da sürüyor.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Çekya temsilcisi USK Prag'ı ağırlayacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya ekibi Arka Gdynia ile deplasmanda karşı karşıya elecek.

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı, C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Letonya ekibi VEF Riga'yı konuk edecek.

- G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Rytas'ı ağırlayacak. H Grubu'nda ise TOFAŞ, Morabanc Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

- "Amerika, Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve Kafkaslar başta olmak üzere dünyanın her yerindeki havalimanı projeleriyle ilgileniyoruz, ihalelere davet alıyoruz"

- Terminalde geçen yıl en çok sevkiyat 22 milyon 149 bin varille mayıs ayında gerçekleşti

- Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden 2019'da 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edildi

1- GRAFİKLİ- BTC'den geçen yıl 233 milyon 175 bin varil petrol aktı

- "Karadağ'da özelleştirilmesi planlanan Tivat ve Podgorica Havalimanları ile yakından ilgileniyoruz. Türkiye'de ise bu yıl yapılması planlanan Antalya Havalimanı yenileme ihalesine mevcut ortağımız Fraport ile hazırlanıyoruz"

- "Halka açık bir şirket olarak, yurt dışından çok sayıda kurumsal ve bireysel yatırımcımız var. Türkiye'de işini doğru yapan şirketler yabancı yatırımcılar açısından ciddi fırsatlar sunuyor"

- "Kazakistan Almatı Havalimanı için satın alma görüşmelerine başlayarak iyi niyet anlaşmasını imzaladık. Görüşmelerin olumlu neticelenmesi halinde Almatı portföyümüzde mülkiyetine sahip olacağımız ilk havalimanı olması bakımından son derece önemli bir yer tutacak"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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