GÜNDEM / 15 Temmuz 2019

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Karşıyaka Şehitliği'ni ve Özel Harekat Başkanlığını ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

- Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak.

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki protokol, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni gerçekleştirilecek.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK’in organizasyonuyla gerçekleştirilen, Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri ve ticaret müşavirlerinin katılımıyla düzenlenecek anma programı ve "The Network" belgeseli gala gösterimine katılacak.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜRKSAT AŞ’nin anma etkinliklerine iştirak edecek.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur'un cenaze töreni ile Gölbaşı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığının programına katılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından organize edilen "Gençler Asla Unutmaz Programı"na iştirak edecek.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor.

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.

- Göreve kasımda başlayacak Lagarde'ı jeopolitik belirsizlikler, artan korumacılık tehdidi, küresel piyasalardaki kırılganlıklar ve ekonomik yavaşlama gibi devam eden sorunlar bekliyor

- AB liderlerinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı'na Christine Lagarde'ı tercih etmesi ile Avro Bölgesi'nde uygulanacak para politikasında önemli bir değişiklik beklenmiyor

-FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin ardından, köprüde 34 kişinin şehit, 318 kişinin gazi olmasına sebep olan darbeci askerlerin bir kısmının teslim oluş, bir bölümünün de toplu halde halktan kaçış anı yer alıyor

3- Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa ile karşılaşacak.

- İttifak kurma ve müzakere kabiliyeti ile öne çıkan Lagarde'ın, merkez bankacılığı deneyimsizliğini siyasi tecrübesi ile ikame etmesi beklenirken, görevinin başında İtalyan Mario Draghi'nin son dönem uyguladığı para politikalarında ciddi bir değişiklik yapması öngörülmüyor

(Ata Ufuk Şeker/Bahattin Gönültaş/Brüksel)

3- Avrupa'nın kalkanı Almanya, ihracatın yüzde 10'unu sırtladı

- Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10'unu tek başına karşıladı

- Avrupa'nın kalkanı olarak nitelendirilen ülkeye ilk yarıda en fazla ürün ihraç eden sektör 2,2 milyar dolarla otomotiv olurken, otomotivi, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti

- Türkiye'nin 780 milyon dolarlık fındık ve mamulü ihracatının 157 milyon dolarının gerçekleştirildiği Almanya, sektörün her 5 ürününden birini satın almış oldu

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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