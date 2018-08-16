GÜNDEM / 16 Ağustos 2018

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.

- Türk takımlarından Beşiktaş Avusturya temsilcisi LASK Linz, Medipol Başakşehir de İngiltere ekibi Burnley ile deplasmanda karşı karşıya gelecekler.

(Linz/20.45/Burnley/21.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor"

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya:

- "İşsizlik rakamlarımız yine tek hanelerde 9,7 olarak gerçekleşmiş oldu. İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman 650 bin artı istihdam gerçekleştirdik"

- " Genç işsizlik oranımızda da 2 puanlık bir düşüşü sağladık. Kadın istihdamıyla ilgili başarımız neticesinde de burada işsizlik oranlarımızın aşağıya düştüğünü görüyoruz. Ciddi bir sevindirici husus da iş gücüne katılım oranının yükselmesidir"

- "Bu dönemde 314 bin kadının istihdamı sağlanmıştır. Bu çok ciddi bir artıştır. Ama çok çok daha önemlisi ilk defa istihdam oranlarında kadınların istihdamı, 30,1 ile 30 bandını aşmış durumda. Bu ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından umut vericidir"