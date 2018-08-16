GÜNDEM / 16 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ve sahil güvenlik sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay öğrencilerinin diploma törenine katılacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, telekonferans yoluyla 4 bine yakın yabancı yatırımcıyla görüşecek. (Ankara/16.00)
2- TÜİK, haziran ayı sanayi üretimi ile ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10.Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Basketbol Saha Projesi" iş birliği protokolü imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları yapılacak.
- Türk takımlarından Beşiktaş Avusturya temsilcisi LASK Linz, Medipol Başakşehir de İngiltere ekibi Burnley ile deplasmanda karşı karşıya gelecekler.
(Linz/20.45/Burnley/21.45) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor"
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya:
- "İşsizlik rakamlarımız yine tek hanelerde 9,7 olarak gerçekleşmiş oldu. İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman 650 bin artı istihdam gerçekleştirdik"
- " Genç işsizlik oranımızda da 2 puanlık bir düşüşü sağladık. Kadın istihdamıyla ilgili başarımız neticesinde de burada işsizlik oranlarımızın aşağıya düştüğünü görüyoruz. Ciddi bir sevindirici husus da iş gücüne katılım oranının yükselmesidir"
- "Bu dönemde 314 bin kadının istihdamı sağlanmıştır. Bu çok ciddi bir artıştır. Ama çok çok daha önemlisi ilk defa istihdam oranlarında kadınların istihdamı, 30,1 ile 30 bandını aşmış durumda. Bu ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından umut vericidir"
(İsmihan Özgüven/Adana)
2- Rusların Türkiye sevgisi artıyor
- Rus halkının 1 numaralı tatil yeri Türkiye'ye yönelik ilgisi her geçen gün artıyor
- Moskova’da ticaretle uğraşan Aleksandr ve eşi Margarita:
- “Türkiye’de muhteşem bir deniz, kum, güneş var Rusya’ya çok yakın. Harika tatlılarınızı da unutmamak gerek. Turist olarak daha ne isteyebilirsiniz ki?”
- Emekli öğretmen yaşındaki Yevgeniy:
- "Türkiye’de daha önce Antalya ve Bodrum’u ziyaret ettim. Kasımda İstanbul’u göreceğim. Türkiye’nin iklimi ve mutfağı muhteşem”
- Rusya’nın önde gelen tur operatörlerinden Coral Travel’in temsilcisi Nikita Makarov:
- "Türkiye pazarı bizim için öncelik. Bu yıl da Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısında önemli bir artış bekliyoruz”
- Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Ferhat Tamkoç:
- "Rus vatandaşlar Türkçe kurslarımıza çok ilgililer. Yunus Emre olarak Moskovalılarla bir gönül köprüsü oluşturuyoruz"
(Emre Gürkan Abay/Moskova)
3- Trafik adabı ders programı güncellendi
- Milli Eğitim Bakanlığınca sürücü kurslarında okutulan trafik adabı dersinin öğretim programında güncelleme yapıldı
- Müfredata eklenen trafikte dezavantajlı ve engelli insanlara karşı davranışlar, trafikte iletişim, trafikte heyecan ve stres, trafik kültürü, trafik psikolojisi ile trafikte özdenetim konuları, sürücü adaylarına videolarla anlatılacak - Emniyet kemeri, yardımlaşma ve ambulansa yol verme başlıklı videolar kamu spotu olarak televizyonlarda da gösterilecek
(Ahmet Sertan Usul/Ankara)
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