GÜNDEM / 16 Ekim 2018

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katılacak.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara Üniversitesindeki "Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset" konulu sempozyumda konuşacak, iki bakan daha sonra Dışişleri Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenleyecek.

3- Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi, törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

- "Alım noktasında, ortaklarımızın ürünlerini değerlendirme noktasında, onlardan aldığımız ve pazara arz ettiğimiz ürün, yaklaşık 450 milyon lira civarında 2017 sonu itibarıyla. Biz istiyoruz ki bu 450 milyon lira rakamı asgari 5 milyar lira bandına çıksın"

- "Yeni Sinema Kanunu'nu oldukça önemsiyoruz. Uluslararası alanda elimizi kolumuzu bağlayan ve girişim yapmamıza engel olan birçok problem yasal düzenleme ortadan kaldırılmış olacak ve böylece ülkemiz, sinema sektörümüz bir bütün olarak canlanacak"

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, yakın zamanda Meclise sunulacak düzenlemeyle, yurt dışında yayınlanması koşuluyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki yerli veya ortak dizi filmlerin maddi olarak desteklenmesi planlanıyor

- "Türkiye genelinde geçen sene 2 bin 500 ton olan yağlık ve sofralık zeytin alımını bu yıl 6 katına, 15 bin tona çıkaracağız"

- "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ana tedarikçisi konumundayız. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ürün vermeye başladık. Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarındaki yaklaşık 700 bin öğrencimizin tek tedarikçisi biziz"

(Zafer Akpınar/Bursa)

3- Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda

- İstanbul'da yılın 8 ayında yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekan, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılan, Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı Topkapı Sarayı oldu

- Yerli ve yabancı 2 milyon 223 bin 928 turistin ziyaret ettiği Topkapı Sarayı'nı, 1 milyon 960 bin 803 ziyaretçiyle Ayasofya Müzesi, 997 bin 826 ziyaretçiyle Yerebatan Sarnıcı takip etti

- İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz:

- "Hem ülke sayısı hem de nitelik itibarıyla kente gelen turist sayısı, henüz İstanbul'un hak ettiği rakamlar değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir turizm politikası geliştiriyoruz. Sayı kadar nitelikli turist, yani daha çok kalan, daha çok harcayan, farklı alanlara ilgi duyan bir turizm anlayışını öne çıkarmaya özen gösteriyoruz"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

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