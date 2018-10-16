GÜNDEM / 16 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katılacak.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edecek Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık yapacak.
(Ankara/11.45/14.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Tüketici Zirvesi'ne katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi, törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.
(Karaçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara Üniversitesindeki "Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset" konulu sempozyumda konuşacak, iki bakan daha sonra Dışişleri Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.
(Riyad)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Küçük Tiyatro'da "Reis Bey" oyununun gala gösterimine katılacak.
(Ankara/20.00)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gelişmeler izleniyor.
(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15. Avrupa Komisyonu Spor Bakanları Toplantısına katılacak. (Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlayacak. Darüşşafaka Tekfen, Karadağ temsilcisi Buducnost Voli'yi konuk edecek.
(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesi başlayacak. Banvit, Fransa'nın Le Mans takımını ağırlayacak.
(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)
4- ULEB Avrupa Kupası'nda 3. hafta maçları başlayacak. A Grubu'nda Galatasaray, İtalya'nın Germani Brescia Leonessa takımını konuk edecek, C Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Lyon/21.30) (Fotoğraflı)
5- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı)
6- UEFA Uluslar A, B, C ve D Liglerinde 4. hafta 9 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
7- 2019 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Türkiye, deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak.
(Felcsut/19.30)
8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasından 1, 5. haftasından 4 maç yapılacak.
ÖZEL HABER 1- Dünyayı dolaşan Türk dizilerine yeni destek
- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yıllık 350 milyon doların üzerindeki ihracat geliriyle ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşen Türk dizilerini yeni Sinema Kanunu'yla desteklemeye hazırlanıyor
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, yakın zamanda Meclise sunulacak düzenlemeyle, yurt dışında yayınlanması koşuluyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki yerli veya ortak dizi filmlerin maddi olarak desteklenmesi planlanıyor
- Bakanlığın verilerine göre, son yıllarda 100'den fazla Türk dizisi 150'den fazla ülkeye ihraç edilirken dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından izleniyor
- TESİYAP Avukatı Burhan Gün:
- "Yeni Sinema Kanunu'nu oldukça önemsiyoruz. Uluslararası alanda elimizi kolumuzu bağlayan ve girişim yapmamıza engel olan birçok problem yasal düzenleme ortadan kaldırılmış olacak ve böylece ülkemiz, sinema sektörümüz bir bütün olarak canlanacak"
(Burcu Çalık/Ankara)
2- Tarım Kredi'den üretici için "5 milyar lira" hedefi
- Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:
- "Alım noktasında, ortaklarımızın ürünlerini değerlendirme noktasında, onlardan aldığımız ve pazara arz ettiğimiz ürün, yaklaşık 450 milyon lira civarında 2017 sonu itibarıyla. Biz istiyoruz ki bu 450 milyon lira rakamı asgari 5 milyar lira bandına çıksın"
- "Türkiye genelinde geçen sene 2 bin 500 ton olan yağlık ve sofralık zeytin alımını bu yıl 6 katına, 15 bin tona çıkaracağız"
- "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ana tedarikçisi konumundayız. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ürün vermeye başladık. Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarındaki yaklaşık 700 bin öğrencimizin tek tedarikçisi biziz"
(Zafer Akpınar/Bursa)
3- Ziyaretçi rekoru Topkapı Sarayı'nda
- İstanbul'da yılın 8 ayında yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekan, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılan, Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı Topkapı Sarayı oldu
- Yerli ve yabancı 2 milyon 223 bin 928 turistin ziyaret ettiği Topkapı Sarayı'nı, 1 milyon 960 bin 803 ziyaretçiyle Ayasofya Müzesi, 997 bin 826 ziyaretçiyle Yerebatan Sarnıcı takip etti
- İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz:
- "Hem ülke sayısı hem de nitelik itibarıyla kente gelen turist sayısı, henüz İstanbul'un hak ettiği rakamlar değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir turizm politikası geliştiriyoruz. Sayı kadar nitelikli turist, yani daha çok kalan, daha çok harcayan, farklı alanlara ilgi duyan bir turizm anlayışını öne çıkarmaya özen gösteriyoruz"
(Çiğdem Alyanak/İstanbul)
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