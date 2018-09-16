GÜNDEM / 16 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nin finali ile ödül törenine katılacak.
(Muğla/13.08/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Topkapı Anıt Mezar'da demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Onikişubat Belediyesinin üniversite kurslarında başarılı olan öğrencilerle kahvaltıda bir araya gelecek, 28. Geleneksel Altın Kemerli Uluslararası Güreş Festivali'ne katılacak, Kafkas Kültür Derneğine ziyarette bulunacak, düğün törenine iştirak edecek.
(Kahramanmaraş/10.00/14.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Günaydınlar Organik İncir İşleme Tesisi'ni, valiliği ve bir şehit ailesini ziyaret edecek, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge Toplantısı açılışına katılacak.
(Aydın/11.00/11.45/12.15/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
SPOR
1- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 10. ayak yarışları, Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te sona erecek.
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- Organizasyonun dördüncü ve son gününde Marmaris, Ovacık ve Gökçe etapları geçilecek.
(Muğla/10.08/10.46/11.24) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftaya Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Antalyaspor, Çaykur Rizespor-Bursaspor, Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/İstanbul/17.00/Rize/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor, Boluspor-Altay, Gazişehir Gaziantep-Altınordu, Denizlispor-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürecek.
(Karabük/Bolu/17.00/Gaziantep/Denizli/20.00) (Fotoğraflı)
4- A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Nijerya ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası birinci tur rövanş maçında Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda İsviçre temsilcisi Brühl ile karşılaşacak.
(Kastamonu/17.00) (Fotoğraflı)
6- Beşiktaş Kulübünde mevcut başkan Fikret Orman'ın tek aday olarak gireceği olağanüstü seçimli genel kurul BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si koşulacak.
(Singapur/15.10)
8- Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da düzenlenen Balkan Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Romanya temsilcisi Lugoj ile karşılaşacak.
(Gilan/21.00)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta maçları tamamlanacak.
10- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 1. tur grup müsabakaları sona erecek.
11- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.
ÖZEL HABER
1- "İdlib üzerinden zafer ilan etmeyi planlıyorlar''
- SETA Stratejik Araştırmalar Uzmanı Dr. Veysel Kurt:
- ''Rusya ve İran, Esed iktidarına yeniden meşruiyet kazandırmak istiyor. Bu yüzden İdlib üzerinden bir zafer ilan etme planı kendileri için hayati anlam taşıyor''
- ''Esed, Suriye krizinin çözüldüğünü, Suriye topraklarının kendi kontrolüne girdiğini ve muhaliflerin kesin olarak yenilgiye uğradığını göstermek için İdlib üzerinden zafer ilan etme peşinde''
- ''ABD'nin yaptığı açıklamalar ve zaman zaman ikili görüşmelerde Türkiye'ye destek veren söylemlerini ikircikli buluyorum. Dolayısıyla ABD'nin Türkiye ile iş birliği açıklamaları dürüst değil. ABD, İdlib meselesinde de Türkiye'nin tarafında yer almayacak. Tam tersine sadece krizi körükleyecek. Suriye'de çözüm arayan aktörleri karşı karşıya getirmek gibi bir plan kurguladığını söylemek mümkündür''
- ''İdlib meselesi Rusya, İran Esed lehine çözüldüğü takdirde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kontrol altına alınan bölgelerin ve Türkiye'nin buradaki varlığını daha yüksek sesle sorunsallaştırılacaklar''
-''Tahran Zirvesi masasında İdlib sorununun çözümüne yönelik çabadan çok Esed iktidarının meşruiyeti çabası vardı. Ayrıca, PYD'nin sorunsallaştırılmaması da ima edildi''
(Gülsüm İncekaya/İstanbul)
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