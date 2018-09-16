GÜNDEM / 16 Eylül 2018

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Günaydınlar Organik İncir İşleme Tesisi'ni, valiliği ve bir şehit ailesini ziyaret edecek, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge Toplantısı açılışına katılacak.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Onikişubat Belediyesinin üniversite kurslarında başarılı olan öğrencilerle kahvaltıda bir araya gelecek, 28. Geleneksel Altın Kemerli Uluslararası Güreş Festivali'ne katılacak, Kafkas Kültür Derneğine ziyarette bulunacak, düğün törenine iştirak edecek.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Topkapı Anıt Mezar'da demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.

- Organizasyonun dördüncü ve son gününde Marmaris, Ovacık ve Gökçe etapları geçilecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

6- Beşiktaş Kulübünde mevcut başkan Fikret Orman'ın tek aday olarak gireceği olağanüstü seçimli genel kurul BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak.

ÖZEL HABER

1- "İdlib üzerinden zafer ilan etmeyi planlıyorlar''

- SETA Stratejik Araştırmalar Uzmanı Dr. Veysel Kurt:

- ''Rusya ve İran, Esed iktidarına yeniden meşruiyet kazandırmak istiyor. Bu yüzden İdlib üzerinden bir zafer ilan etme planı kendileri için hayati anlam taşıyor''

- ''Esed, Suriye krizinin çözüldüğünü, Suriye topraklarının kendi kontrolüne girdiğini ve muhaliflerin kesin olarak yenilgiye uğradığını göstermek için İdlib üzerinden zafer ilan etme peşinde''

- ''ABD'nin yaptığı açıklamalar ve zaman zaman ikili görüşmelerde Türkiye'ye destek veren söylemlerini ikircikli buluyorum. Dolayısıyla ABD'nin Türkiye ile iş birliği açıklamaları dürüst değil. ABD, İdlib meselesinde de Türkiye'nin tarafında yer almayacak. Tam tersine sadece krizi körükleyecek. Suriye'de çözüm arayan aktörleri karşı karşıya getirmek gibi bir plan kurguladığını söylemek mümkündür''

- ''İdlib meselesi Rusya, İran Esed lehine çözüldüğü takdirde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kontrol altına alınan bölgelerin ve Türkiye'nin buradaki varlığını daha yüksek sesle sorunsallaştırılacaklar''