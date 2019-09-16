GÜNDEM / 16 Eylül 2019

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile görüşecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

2- Tunus'taki cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları ve gelişmeler takip ediliyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60, 77 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 67, 87 ve 97 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

- Dünyada sadece Türkiye’de bulunan 4 sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansla, Bosna-Hersek’ten 2 hasta Türkiye’ye gönderildi

- Turist olarak gittiği Saraybosna’da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki Halise Zerrin Öztekin ile Mostar’da çalışan ve mide kanaması geçiren 36 yaşındaki Yunus Dilber, Ankara ve İstanbul’daki hastanelere nakledildi

-Ambulans uçak sorumlu hekimi Alim Gasanov:

- "Yüksek teknolojinin bulunduğu uçak ambulansımızda personelimizin de tecrübesi ve bilgisiyle bebekten erişkine, sağlık durumu çok ağır hastadan gebeye kadar çok sayıda kişiye umut olduk. Bundan sonra da umut olmaya devam edeceğiz"

- Mide kanaması geçiren hasta Yunus Dilber:

- “Devletime, böyle imkanları yurt dışında yaşayan görevlilere ve vatandaşlarına sundukları için teşekkür ediyorum”

(Yeşim Sert Karaaslan/Saraybosna) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- GRAFİKLİ - Sanayi kenti ihracatta 10 milyar dolara ulaştı

- Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin yılın 8 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artışla 10 milyar dolara ulaştı