GÜNDEM / 16 Kasım 2019

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığınca düzenlenecek muhtarlar toplantısına katıldıktan sonra Harem dolmuş durağını ziyaret edecek. Yönter, Beykoz İlçe Başkanlığının muhtarlar toplantısının ardından partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığının mahalle toplantısına iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu üyeleri, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı'nın 7. şampiyonluk maçını izleyecek, Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerini ziyaret edecek.

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Nurettin Topçu Kültür Merkezinde, UDEF 3. "Benim Ülkem Türkiye" Kısa Film, Şiir ve Hikaye Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl-Sancak kara yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, İl Özel İdaresi'nde basın açıklaması yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile 17 Kasım Pazar günü oynanacak H Grubu 10. ve son hafta maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Ulusal Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanş maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda karşılaşacak.

(Vac/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. hafta maçında Görele Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Giresun/16.00)

8- TFF 2. Lig'de 13. hafta 3, TFF 3. Lig'de 13. hafta 5 maçla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Milyonlarca öğrenci ve veliye "bağımlılıkla mücadele" eğitimi

- Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında sağlıklı yaşam, alkol, tütün, madde ve teknoloji bağımlılığı konusunda milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştı

- Programla 2019'da 7 milyon 889 bin 426 öğrenci, 1 milyon 929 bin 422 veli ile 496 bin 282 öğretmen "teknoloji bağımlılığı" eğitimi aldı

- Tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda 5 milyon 402 bin 319 öğrenci, 1 milyon 232 bin 645 veliye eğitim verilirken, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında da 9 milyon 728 bin 981 öğrenci bilgilendirildi