GÜNDEM / 16 Nisan 2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek, onuruna resmi yemek verecek.

5- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na katılacak.

- Sakarya'da FETÖ/PDY kapsamında hakkında dava açılan firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 65’i tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de sürecek.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dava açılan iş adamı 9 sanığın yargılandığı dava Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve aralarında örgütün mahrem imamlarının da olduğu iddia edilen 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5-8'incilik üçüncü ve son maçında Türk Hava Yolları, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

- Günün diğer maçında Rusya ekibi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek.

- "Sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde internet ve TV yoluyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik 2019 yılının ilk 3 ayında bin 796 internet sitesi kapatıldı. İlgililere 1 milyon 850 bin TL idari para cezası uygulandı"

- "Ocak ayından bu yana ilaç satışı yapan 557 internet sitesi kapatıldı"

- "2019 yılı ilk 3 ayında 146 kozmetik ürün denetlendi, 2 güvensiz, 51 uygunsuz ürün tespit edildi"

- "Ocak, şubat ve mart aylarında bin 81 tıbbi cihazın denetimi yapıldı, içlerinden 1 ürün güvensiz, 18 ürün ise teknik düzenlemeye aykırı bulundu"

(Yeşim Sert Karaaslan-Duygu Yener/Ankara)

2- "İstihdam konusunda hükümet ve özel sektör daha fazla iş birliği yapmalı"

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

- "Son işsizlik rakamları, istihdam konusunda hükümet ve özel sektörün daha fazla iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor"

- "Nisan ayından itibaren turizmin devreye girmesiyle işsizlikte aşağı yönlü bir eğilim başlayacaktır"

- AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi:

- "(İstihdam verileri) Bu verinin öncü bir gösterge olmaktan çok, ekonomik aktivitedeki değişimlerin hane halkı üzerindeki etkilerini gecikmeli olarak yansıtan bir veri olduğunu unutmamamızı da gerektiriyor"