GÜNDEM / 16 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nı kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek, onuruna resmi yemek verecek.
(Ankara/13.00/15.00/15.15/16.15/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gillette Milliyet sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu'nda Gaziantep Gillette Bağış Etkinliği'ne katılacak.
(Gaziantep/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali Yardımcıları AFAD Koordinasyon Toplantısı Eğitim Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus İş Forumu'nun açılışına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
3- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim endeksini, perakende satış ile ciro endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan ile Pentagon'da görüşecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na katılacak.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Avustralya’nın Melbourne kentindeki temasları takip ediliyor.
(Melbourne) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi izleniyor.
(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 65’i tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.
(Ankara/09.30)
- Sakarya'da FETÖ/PDY kapsamında hakkında dava açılan firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Sakarya/09.30)
- Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski Makine Kimya Endüstrisi Kurumu çalışanı 16 sanığın yargılandığı dava Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Kırıkkale/10.00)
- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve aralarında örgütün mahrem imamlarının da olduğu iddia edilen 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Adana/10.00)
- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dava açılan iş adamı 9 sanığın yargılandığı dava Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Adana/11.00)
SPOR
1- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019) başlayacak. Sporcular turun ilk yarışında 156,7 kilometrelik İstanbul-Tekirdağ etabında mücadele edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
- Günün diğer maçında Rusya ekibi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45/Moskova/20.00) (Fotoğraflı)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Juventus-Ajax, Barcelona-Manchester United karşılaşacak.
(Torino/Barselona/22.00) (Fotoğraflı)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor, BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Mersin/18.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5-8'incilik üçüncü ve son maçında Türk Hava Yolları, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre ilk gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank-Karayolları, Çanakkale Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
(Bursa/13.00/15.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Sağlık mevzuatına aykırı satış yapan sitelere geçit verilmedi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
- "Sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde internet ve TV yoluyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik 2019 yılının ilk 3 ayında bin 796 internet sitesi kapatıldı. İlgililere 1 milyon 850 bin TL idari para cezası uygulandı"
- "Ocak ayından bu yana ilaç satışı yapan 557 internet sitesi kapatıldı"
- "2019 yılı ilk 3 ayında 146 kozmetik ürün denetlendi, 2 güvensiz, 51 uygunsuz ürün tespit edildi"
- "Ocak, şubat ve mart aylarında bin 81 tıbbi cihazın denetimi yapıldı, içlerinden 1 ürün güvensiz, 18 ürün ise teknik düzenlemeye aykırı bulundu"
(Yeşim Sert Karaaslan-Duygu Yener/Ankara)
2- "İstihdam konusunda hükümet ve özel sektör daha fazla iş birliği yapmalı"
- İTO Başkanı Şekib Avdagiç:
- "Son işsizlik rakamları, istihdam konusunda hükümet ve özel sektörün daha fazla iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor"
- "Nisan ayından itibaren turizmin devreye girmesiyle işsizlikte aşağı yönlü bir eğilim başlayacaktır"
- AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi:
- "(İstihdam verileri) Bu verinin öncü bir gösterge olmaktan çok, ekonomik aktivitedeki değişimlerin hane halkı üzerindeki etkilerini gecikmeli olarak yansıtan bir veri olduğunu unutmamamızı da gerektiriyor"
(Murat Birinci/İstanbul)
3- "2023 hedefimiz Mavi Bayraklı plaj sayısında dünya birincisi olmak"
- Adalar dahil 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip Türkiye'de, 459 plajda uluslararası çevre ödülü olan Mavi Bayrak dalgalanıyor
- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar:
- "Bizim 2023 hedefimiz Mavi Bayraklı plaj sayısında dünya birincisi olmak. Bunun için de biz Mavi Kart uygulamasını başlattık ama bunun iyi takip edilmesi gerekiyor"
- "Mavi Bayrak'ta Türkiye dünya üçüncüsü, birincilik İspanya, ikincilik Yunanistan'da. Bir ara Yunanistan'ın önüne geçmiştik. Mavi Bayrak sistemi aslında her otelin kendi önündeki plajıyla ilgili bir şey"
- "Mavi Bayrak için su kalitesinin, deniz suyu kalitesinin 15 günde bir yapılması gerekiyor. Bunların da takibini uluslararası kuruluşlar yapıyorlar. Dolayısıyla bu konuda daha duyarlı ve hassas olacağız"
(Durmuş Genç/Muğla) (Fotoğraflı/Görüntülü)
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