GÜNDEM / 16 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'ndaki Edirne Mitingi ile Kayışdağı Caddesi'ndeki Ataşehir İlçe Mitingi'nde halka hitap edecek.

(Edirne/13.00/İstanbul/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi seçim bürosunun açılışına katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşacak, millet bahçesi alanı ile TOKİ konutlarında inceleme yapacak, Mir Kalesi'ni ve üniversite yerleşkesini ziyaret edecek.

(Hakkari/10.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na ve Etimesgut'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak, STK ve parti temsilcileriyle buluşacak, seçim irtibat bürosu açılışları gerçekleştirecek. Esnaf ziyareti yapacak Soylu, MHP ilçe teşkilatını ziyaret edecek, gençlerle buluşacak, Çankırılılar Derneğinin gecesine iştirak edecek.