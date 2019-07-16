GÜNDEM / 16 Temmuz 2019

- Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Arizona Üniversitesinde görevli Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel, kamuoyuna nisan ayında duyurulan ilk kara deliğin fotoğraflanmasını sağlayan 200 bilim insanı arasında yer alarak Türkiye'ye gurur yaşattı - Prof. Dr. Feryal Özel: - "Gerçekten kara deliklerin özellikleri var mı yok mu sorusunun cevabını arıyoruz. Şu ana kadar gördüklerimize göre, gerçekten de ışığın da kaybolduğu bir hacim var" - "Işığın ortaya çıkamaması, hiçbir bilginin bize ulaşamaması anlamına geliyor. Yani kara delikler, evrenden bağıntısız ufak adacıklar yaratıyor sanki" - "Tabii ki çok çeşitli testler yapabileceğiz. Daha önce hep kara deliğin çevresindeki etkilerine bakarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. İlk defa bu olay ufkunun varlığını, ışığın yok olduğunu kendi gözlerimizle görebiliyoruz"

- Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, dönemin zorluklarına ve çıkarılan çeşitli engellere rağmen havacılıkta "yapılamaz" denen işleri başaran Hürkuş'un anısına Atatürk Havalimanı'nda bir müze kurulmasını talep etti - Vefatının üzerinden yarım asır geçen Hürkuş'a ait havacılık açısından 30 bin civarında önemli belge ve veriyi dijital ortama aktaran dernek yönetimi, ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda kurulması istenen müzede, havacılığın önemli birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor - Dernek Başkanı Bahadır Gürer: -"En önemli ihtiyaç; müze alanı. Vecihi Bey'in projelendirip yaptığı uçaklarla beraber yapımı gerçekleşmemiş uçaklarını da yapmayı planlıyoruz. Zaman ve mekan elverirse; sahip olduğu uçaklar yanında kullandığı 102 tip uçak da müzede yer almalı diye düşünüyoruz" -"Yeşilköy, onun evi ve yuvasıdır. Yeşilköy Tayyare Mektebinden mezun olmuş, pilot eğitimini orada yapmış, ilk yalnız uçuşunu orada gerçekleştirmiştir. Yeşilköy, onun ilk akrobasi çalışmalarını yaptığı yerdir. Askeri havacılık dönemi gibi ticari pilotluk döneminde de Yeşilköy onun evi ve yuvasıdır" - "Vecihi Hürkuş Müzesi Atatürk Havalimanı'na çok yakışır"

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

3- Borsa için yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler pozitif

- Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında mali sektör hisselerindeki alıcılı seyrin genele yayılamaması BIST 100 endeksinin yükselişinin sınırlı kalmasına neden olurken, teknoloji ve hizmetler sektörü hisselerindeki değer kayıpları dikkati çekti

- BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 5,71 değer kazanırken, BIST Mali endeksi yüzde 11,49, BIST Sınai endeksi yüzde 6,54 yükseldi. Aynı dönemde BIST Hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve BIST Teknoloji endeksi ise yüzde 17,32 değer kaybetti

- Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan:

- "TL varlıklardaki aşırı iskontolu olma durumu belirsizliğin en fazla arttığı dönemlerde dahi artık satışların sınırlı kalmasına neden oluyor"

- "Ağustos ayının ortalarına kadar temkinli olmak gerektiğini, ancak sonrası için düşecek enflasyonla birlikte TL varlıklarda önemli bir rahatlama ve güçlü bir yükseliş trendi görülebileceğini tahmin ediyorum"

- AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy:

- "Yaz ayları ve yılın ikinci yarısında borsadaki yükseliş trendi için 'tamam mı devam mı' sorusuna cevap aranırken, 100.000 kritik seviyesinin altında yada üstünde kalıcılık sağlanması çok önemli bir teknik kriter olacak"

- BIST 100 endeksinde 95.000-97.000 bandı üzerinde ve içinde olası satışların konsolide olması durumunda ilk hedef daha önce test edilen 100.000-106.000 aralığı olacak."

(İstanbul / Bekir Gürdamar)

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