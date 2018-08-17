GÜNDEM /17 Ağustos 2018

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ve Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Konya​​​​ Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret edecek, Bedesten Çarşısı'nı gezecek ve sema gösterisine katılacak.

- "Bu ülkenin insanını bu tür ekonomi dışı, ahlak dışı, gerçek, reel piyasa dışı hareketlerle hedefinden alıkoymak mümkün değildir. İstihdamımız artıyor, işsizlik oranlarımız düşüyor ve Türkiye'de işverenlerimiz bütün bu zorlukların üstesinden gelmek için hummalı bir şekilde gayret ve çabalarını sürdürüyor"

- "İstihdamı artırmada ve işsizlikle mücadelede zerre kadar endişe olmasın, hep birlikte milletçe başaracağız"

(İsmihan Özgüven/Adana)

2- Bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletleri tükendi

- Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan:

- "Bayram tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık"

- "Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acayip yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması"

- "Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı. Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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