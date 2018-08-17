GÜNDEM /17 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ve Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(TBMM/10.30/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partisinin 6. Olağan Kongresi'ne ilişkin Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı yapacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Türkiye'ye gelen uluslararası parti temsilcileri ve siyasetçiler onuruna resepsiyon verecek.
(Ankara/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerince Türk Eximbank’a kullandırılacak sermaye benzeri fon desteği protokol imza törenine katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ikinci çeyreğe ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, haziran ayı perakende satış endekslerini, temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini ve ağustos ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- TOBB, temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Konya Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret edecek, Bedesten Çarşısı'nı gezecek ve sema gösterisine katılacak.
(Konya/11.00/12.00/13.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Pakistan Ulusal Meclisi'nde en büyük partinin adayı İmran Han ile muhalefet blokunun adayı Şahbaz Şerif arasında başbakanlık seçimi yapılacak.
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, 126 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/21.45) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta Ümraniyespor-Adanaspor, Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/17.00/Elazığ/19.15) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "İşsizlikle mücadelede zerre kadar endişe olmasın"
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya:
- "İstihdamı artırmada ve işsizlikle mücadelede zerre kadar endişe olmasın, hep birlikte milletçe başaracağız"
- "Bu ülkenin insanını bu tür ekonomi dışı, ahlak dışı, gerçek, reel piyasa dışı hareketlerle hedefinden alıkoymak mümkün değildir. İstihdamımız artıyor, işsizlik oranlarımız düşüyor ve Türkiye'de işverenlerimiz bütün bu zorlukların üstesinden gelmek için hummalı bir şekilde gayret ve çabalarını sürdürüyor"
(İsmihan Özgüven/Adana)
2- Bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs biletleri tükendi
- Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan:
- "Bayram tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık"
- "Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acayip yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması"
- "Normalde yaz mevsiminde İstanbul'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı. Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak"
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
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