GÜNDEM / 17 Ağustos 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonu arasında Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılacak.

- Sağlık Bakanlığı, internet oyunları ve sanal kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda yeni yol haritasının belirlendiği 5 yıllık eylem planı hazırladı

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- "Eylem planı ile vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı teknoloji, internet ve kumar bağımlılığından korumayı amaçlıyoruz. 2023'e kadar gençlerimizin internette araştırma ve bilgi edinmeye ayırdığı zamanın yüzde 10 artmasını, sosyal medyada geçirdikleri sürenin ise yüzde 8 azaltılmasını hedefliyoruz"

- "İnternetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik eğitim programları oluşturulacak. Riskli internet oyunlarına eğilimi olanların erken tespit edilmesi ve bu sayede önlem alınması sağlanacak. Bu konudaki bilimsel çalışmalar desteklenecek"

- "Bu sorunları yaşayan vatandaşlarımızın danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolayca ulaşabilmesini sağlayacağız"

- "Davranışsal bağımlılıklar, sadece psikolojik ve sosyal sorunlara yol açmakla kalmıyor, duyu bozuklukları ya da omurga rahatsızlıkları gibi fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor"

(Duygu Yener/Ankara)

2- Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı