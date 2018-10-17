GÜNDEM / 17 Ekim 2018

- Erdoğan ve mevkidaşı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması törenine iştirak edecek.

- Genel Kurulda, trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi görüşülecek. - KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları görüşülecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ile Dünya Standartlar Günü etkinlikleri kapsamında TOBB'da gerçekleştirilecek Standardizasyon Zirvesi'ne iştirak edecek.

1- Devlet Opera ve Balesinin en popüler eserlerinden "Güldestan", Modern Dans Topluluğu İstanbul tarafından Zorlu PSM'de sahnelenecek.

3- Avrupa Birliği'nin (AB) 28 lideri, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını (Brexit) ele almak için Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu olan akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

7- TFF 2. ve 3. Liglerde 8. hafta maçları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- 2B arazilerinde 748 bin hak sahibi tapusuna kavuştu

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "Ekim 2018 itibarıyla yaklaşık 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Bu satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir."

- "6 ay ek başvuru ve ödeme imkanı getiren ve süresi 30 Kasım'da sona erecek olan son düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan yaklaşık 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen yaklaşık 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen yaklaşık 12 bin kişi olmak üzere yaklaşık 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz"

- "Vatandaşlarımızı bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için son başvuru süresi olan 30 Kasım 2018 tarihinden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerine gelerek başvurularını ve ödemelerini yapmaya davet ediyoruz."