GÜNDEM / 17 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyareti
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
- Baş başa görüşecek iki lider, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
- İki ülke arasında stratejik ortaklık açıklamasını imzalayacak Erdoğan ve Dodon, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan ve mevkidaşı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması törenine iştirak edecek.
- Büyük Stefan Anıtı'nı ziyaret edecek Erdoğan, mevkidaşı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet binasında Moldova Başbakanı Pavel Filip'i kabul edecek.
- Erdoğan ve Filip, anlaşmaların imzalanması törenine iştirak edecek.
(Kişinev) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İslamofobi: Bir İnsan Hakları İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü" konulu uluslararası seminerin açılışına katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ankara Bölge Toplantısı'nın açılışına iştirak edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi görüşülecek.
- KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları görüşülecek.
(TBMM/14.00/11.00/12.30) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG 3. AR-GE İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ile Dünya Standartlar Günü etkinlikleri kapsamında TOBB'da gerçekleştirilecek Standardizasyon Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Konferansı"na katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- TÜİK, ağustos ayı perakende satış endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye çalışma ziyareti için gelecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ''KKTC ve Bölgesel Gelişmeler'' hakkında Dışişleri Komisyonu üyelerine bilgi verecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)
3- Avrupa Birliği'nin (AB) 28 lideri, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını (Brexit) ele almak için Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu olan akşam yemeğinde bir araya gelecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Devlet Opera ve Balesinin en popüler eserlerinden "Güldestan", Modern Dans Topluluğu İstanbul tarafından Zorlu PSM'de sahnelenecek.
(İstanbul/20.30)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak. Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris, Fenerbahçe ise Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00/20.45) (Fotoğraflı)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak. Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Litvanya'nın Neptunas takımıyla karşılaşacak.
(Klaipeda/19.00)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 3. hafta mücadelesi sona erecek. B Grubu'nda TOFAŞ deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Krasnodar/20.00)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk hafta maçları yapılacak. A Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Hollanda'nın ZZ Leiden takımını ağırlayacak, C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'nın Donar, Pınar Karşıyaka da Belçika'nın Spirou Basket takımına konuk olacak.
(Sakarya/20.30/Groningen/20.30/Charleroi/21.30) (Fotoğraflı)
5- Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Süper Kupa maçında yarın Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibi ile karşı karşıya gelecek.
(Ekaterinburg/17.00)
6- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 1. tur rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Finlandiya'nın Ford Store Levoranta takımını konuk edecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
7- TFF 2. ve 3. Liglerde 8. hafta maçları yapılacak.
ÖZEL HABER
1- 2B arazilerinde 748 bin hak sahibi tapusuna kavuştu
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
- "Ekim 2018 itibarıyla yaklaşık 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur. Bu satışların toplam değeri yaklaşık 11 milyar lirayı bulurken, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir."
- "6 ay ek başvuru ve ödeme imkanı getiren ve süresi 30 Kasım'da sona erecek olan son düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan yaklaşık 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen yaklaşık 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen yaklaşık 12 bin kişi olmak üzere yaklaşık 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz"
- "Vatandaşlarımızı bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için son başvuru süresi olan 30 Kasım 2018 tarihinden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerine gelerek başvurularını ve ödemelerini yapmaya davet ediyoruz."
(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)
2- FETÖ karşıtlarını "menfi takip birimi"yle fişlemişler
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Yargıtay üyesi hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, FETÖ terör örgütünün "menfi takip birimi"ne ilişkin tespitler yer aldı
- Buna göre, örgüt özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra cemaat karşıtı hakim ve savcılarla ilgili ayda iki kez bilgi toplanmasını istedi
- Örgüt, "menfi takip" adı verilen bu birimle örgüt düşmanı hakim ve savcıları "kendinden motorlu hizmet düşmanları", "vagon halinde olan hizmet düşmanları", "korku veya bir angajman ile önüne iş geldikçe hizmet aleyhinde iş yapanlar" olarak fişledi
- Sivil imamların ByLock yazışmalarındaki, "İnşallah süreç dönünce bu bilgiler çok önemli olacak" ifadeleri, örgütün bu fişlemeleri sürecin tersine dönmesi umuduyla yaptığını ortaya koydu
- Örgütün bu birimine, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş'in örgüt karşıtı sözlerinin de aktarıldığı görüldü
(Aylin Sırıklı Dal/Ferdi Türkten-Ankara)
3- "Demir yolu yapımında yüzde 90 yerliliğe ulaştık"
- TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın:
- "Şu anda geldiğimiz noktada traverslerimizi, raylarımızı, bağlantı malzemelerimizi 'patener' dediğimiz tellerimiz dahil olmak üzere demir yolu yapımında yüzde 90 yerliliğe ulaştık"
- "Gelecekte açılacak olan hatlarımızın ihtiyacı olan yüksek hızlı tren setlerimizi Eskişehir'de üretmeyi hedefliyoruz. Onun da tasarımları bitti"
(Elif Özlem Çelikler/Bursa)
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