GÜNDEM / 17 Ekim 2019

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek törenin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına iştirak edecek, TV5'te "Düşünme Vakti" programına konuk olacak.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne iştirak edecek, Batman Tarım, Gıda ve Hayvancılık ile İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon fuarlarına katılacak.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesinin akademik yılı ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin açılışına katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Kestel Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda incelemede bulunacak.

3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı konuk edecek. B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda OGM Ormanspor, İsveç'in A3 Basket takımına konuk olacak. D Grubu'nda ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i konuk edecek.

- "Sağlık Bakanlığının son verilerine göre yılın başından bugüne kadar 67 kalp, 24 akciğer, 2 bin 969 böbrek, bin 379 karaciğer, 2 pankreas, 2 bin 822 kornea olmak üzere toplamda 7 bin 263 hastaya organ ve doku nakli gerçekleştirildi"

- Henüz 3 yaşındayken sokağa terk edilen ve çöp konteynerinin yanında bulunduktan sonra kangren olan sağ ayak parmakları kesilen çocuk, devletin koruması ve şefkatli insanların desteğiyle sürdürdüğü yaşamında eşine az rastlanabilecek bir başarı hikayesine imza attı

- "23 bin 33 hasta böbrek, 2 bin 300 hasta karaciğer, bin 143 hasta kalp, 90 hasta akciğer, 290 hasta pankreas, 2 hasta ince bağırsak ve bin 726 hasta da kornea nakli için sıra bekliyor. Toplamda 28 bin 584 hasta sırada"

- "Türkiye'de 150'den fazla merkezde tüm organ, doku ve hücre nakilleri başarılı bir şekilde yapılıyor. Ancak yeterli organ temin etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç var. Hem toplumsal farkındalığı artırmak hem de organ bağışında çalışan sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimini desteklemek gerekiyor"

(Aybüke İnal/Priştine) (Fotoğraflı)

3- Deklanşörüyle zamanı durduran foto muhabiri: Ara Güler

- Dünya çapında ünlü foto muhabiri Ara Güler, vefatının birinci yılında anılıyor

- Gazeteci Coşkun Aral:

- "Ölümünden bir gün önce benimle görüşmek istiyor. Ben de Londra'dayım. Havaalanında tekerler yere değdiğinde telefon çaldı. 'Kaybettik' dediler. Atladım hastaneye gittim, yaşıyordu. Ve kaybettik. Ama dünya, Türkiye kaybetmedi. Birinci yılında bile bizler ondan bahsediyoruz, dünya ondan bahsediyor. Çünkü bıraktığı değerler çok önemli. Türkiye'nin bugün çok önemli olarak tanımladığı bir sürü coğrafik simgeyi dünyaya tanıtan insan"