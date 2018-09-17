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GÜNDEM / 17 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Rusya'nın Soçi kentine hareket edecek.

- Başkan Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.

- İki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye iştirak edecek Erdoğan ve Putin, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00/Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

- Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ders başı yapacak.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çekmeköy'deki Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışına iştirak ediyor.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pursaklar Ülker İlkokulunda yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mert Karahan Özel Eğitim Okulu ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/09.00/Balıkesir/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yerleştirme Kursu programına katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsasında sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü ve kuru inciri alımı için düzenlenecek törene iştirak edecek.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, haziran ayı iş gücü istatistiklerini, temmuz ayı sanayi üretim endeksini ve temmuz ayı ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında ikinci hafta 6 maçla tamamlanacak.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, I Grubu'nda deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/21.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor, Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül Salı günü evlerinde oynayacakları D Grubu ilk hafta maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip maçın hazırlıklarını tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin, Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Rusya temsilcisi müsabaka öncesi son çalışmasını aynı statta yapacak.

(İstanbul/20.30/21.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak.

(Trnava/11.30)

ÖZEL HABER

1- Kore gazileri 68 yıldır şeref madalyalarını gururla taşıyor

- Kore Savaşı'na gönüllü olarak katılan Kore gazileri Nejat Beşer ve Mahmut Aka, aradan geçen 68 yıla rağmen Türk askerlerinin Kore'de gösterdiği başarının gururu ile gazilik şeref madalyalarını göğüslerinde taşıyor

- Kore gazisi 89 yaşındaki Nejat Beşer:

- "Busan'da 15 gün Ayla (Koreli Kim Eunja) yanımda kaldı. Sonra cepheye sürdüler. Muhabereciydim ama orada piyadeliğe geçti vazifem. Cepheye giderken Kore halkı bize tezahürat yaptı. Seul Muharebesi'ne katıldım. Orada gazi oldum"

- "Biz Kore'deki Türk gazileri, ekmeğimizi bölüyorduk, onlara veriyorduk. Onun için Türkiye'yi çok seviyorlar. Şimdi gezmeye gidiyoruz oraya, çağırıyorlar. O kadar itibar ediyorlar ki 'Türkiye bizim kan kardeşimiz' diyorlar. Türkiye'ye laf kondurmuyorlar"

- Kore gazisi 88 yaşındaki Mahmut Aka:

- "Savaştan savaşa, cepheden cepheye koşuyorduk. Türk askeri hiçbir yerde yılmamıştır, yılmaz da... Yorulmaz, acıkmaz. Çembere de düştük. Kunuri'de, Vegas'ta, Seul'de... Seul'u işgal ettiklerinde biz Kunuri Muharebesi'ndeydik. Seul'e geldik, Seul'ü de kurtardık. Ben Vegas'ta gazi oldum. Havan topu düştü. Arkadaşım şehit oldu. Ben kollarımdan yaralandım"

- "Hem Japonlar hem Koreliler gazilere çok değer veriyorlar. Yani ne anne babalarımız, en evlatlarımız böyle değer vermezler. Bugün bile savaş olursa, beni çağırsalar yine giderim"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

2- EDS cezalarının kapsamının genişletilmesi planlanıyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan Elektronik Denetleme Sistemi çerçevesinde, kamerayla tespit edilen ihlallere ilişkin kesilen trafik cezalarının kapsamının genişletilmesi planlanıyor

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırlığını yaptığı ve İçişleri Bakanlığı'na sunduğu belirtilen planın kabul edilmesi halinde, sürücüye birden fazla kural ihlali için ayrı ceza verilebilecek

(Adem Demir/İstanbul)

3- AB bankacılık sektörü daralıyor

- AB'de faaliyet gösteren kredi kurumları sayısı 2008 yılında 8 bin 525'ken bu rakam 2017 yılında 6 bin 250'ye geriledi
-AB ülkelerinde son 9 yılda bankacılık alanında faaliyet gösteren 2 bin 275 kredi kurumu kapandı
-Toplam banka şubesi sayısı 2008-2017 arasında 54 bin 284 azaldı
- AB bankacılık sektöründe istihdam edilenlerin sayısı düştü

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

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GÜNDEM / 17 Eylül 2018

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