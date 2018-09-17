GÜNDEM / 17 Eylül 2018

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çekmeköy'deki Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışına iştirak ediyor.

- Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ders başı yapacak.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsasında sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü ve kuru inciri alımı için düzenlenecek törene iştirak edecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mert Karahan Özel Eğitim Okulu ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenlerine iştirak edecek.

- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- Kore Savaşı'na gönüllü olarak katılan Kore gazileri Nejat Beşer ve Mahmut Aka, aradan geçen 68 yıla rağmen Türk askerlerinin Kore'de gösterdiği başarının gururu ile gazilik şeref madalyalarını göğüslerinde taşıyor

- Kore gazisi 89 yaşındaki Nejat Beşer:

- "Busan'da 15 gün Ayla (Koreli Kim Eunja) yanımda kaldı. Sonra cepheye sürdüler. Muhabereciydim ama orada piyadeliğe geçti vazifem. Cepheye giderken Kore halkı bize tezahürat yaptı. Seul Muharebesi'ne katıldım. Orada gazi oldum"

- "Biz Kore'deki Türk gazileri, ekmeğimizi bölüyorduk, onlara veriyorduk. Onun için Türkiye'yi çok seviyorlar. Şimdi gezmeye gidiyoruz oraya, çağırıyorlar. O kadar itibar ediyorlar ki 'Türkiye bizim kan kardeşimiz' diyorlar. Türkiye'ye laf kondurmuyorlar"

- Kore gazisi 88 yaşındaki Mahmut Aka:

- "Savaştan savaşa, cepheden cepheye koşuyorduk. Türk askeri hiçbir yerde yılmamıştır, yılmaz da... Yorulmaz, acıkmaz. Çembere de düştük. Kunuri'de, Vegas'ta, Seul'de... Seul'u işgal ettiklerinde biz Kunuri Muharebesi'ndeydik. Seul'e geldik, Seul'ü de kurtardık. Ben Vegas'ta gazi oldum. Havan topu düştü. Arkadaşım şehit oldu. Ben kollarımdan yaralandım"

- "Hem Japonlar hem Koreliler gazilere çok değer veriyorlar. Yani ne anne babalarımız, en evlatlarımız böyle değer vermezler. Bugün bile savaş olursa, beni çağırsalar yine giderim"