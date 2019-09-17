GÜNDEM / 17 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ile dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerini ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/14.30/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ, Merkezefendi, Serinhisar, Honaz ve Bozkurt belediyelerini ziyaret edecek, Merkezefendi Belediyesi Kazım Arslan Parkı'nın açılış töreni ile Babadağ ve Honaz'da halk buluşmasına katılacak. (Denizli/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışına katılacak.

- Varank, 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın (ISIF'19) açılışını da yapacak. (İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 13 ay (385 gün) ve 6 yıl (2149 gün) vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. (Ankara) DÜNYA DİPLOMASİ 1- İsrail'de bugün yapılan erken genel seçimeler takip edilecek. (Tel Aviv/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman ile bir araya gelecek, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı imza törenine katılacak, TİKA tarafından yürütülen projeleri inceleyecek ve çeşitli temaslarda bulunacak. (Amman) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor. (İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak. (İstanbul/10.00) 4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor. - Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 50, 53, 55 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, grekoromen stil 60, 67 ve 130 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek. (Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sürüyor.

- Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki dördüncü müsabakasında Belarus ile karşılaşacak. (Ljubljana/21.30) (Fotoğraflı) 3- 2019 Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak. Şampiyonanın açılış maçında A Grubu'nda Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. (Roma/10.00) 4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları yapılacak. 5- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Çarşamba günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda yapacakları A Grubu ilk hafta maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım son antrenmanını aynı statta yapacak. (Brugge/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. (İstanbul/14.00) ÖZEL HABER 1- Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi AA’ya konuştu

- Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi:

- ”(Hindistan Başbakanı Narendra Modi) Bugün Cammu Keşmir ve Assam’da 4 milyon Müslümanı vatansız hale getirmeye çalışıyor”

- “Hindistan, Keşmirlilere baskı kurabileceği gibi yanlış bir düşünceye kapılmış. Kimse Keşmirlilere baskı kuramaz. Filistin’e baktığımızda onlara kimsenin baskı kuramadığını görüyoruz”

- “Zayıf olduğumuz için değil, Hindistan ve Pakistan arasındaki barış refah getireceği için barış istiyoruz”

- “Türkiye, Pakistan ve Malezya’nın sadece barış için değil, aynı zamanda Müslüman dünyasındaki kalkınma için ortak girişimde büyük rol oynayabileceğini düşünüyorum” (Mehmet Öztürk-Behlül Çetinkaya) 2- Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 19 Eylül'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 425 şehit yakını ve gazinin ataması yapılacak - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: - "Şehit yakını ve gazilerimize öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkanı sunduk. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor"