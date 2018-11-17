GÜNDEM / 17 Kasım 2018

1- Anadolu Ajansı, İstanbul'da ev sahipliği yapacağı Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı ile dönem başkanlığını Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansından (ANA/MPA) devralacak.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki temasları kapsamında Türkevi Binasının inşaat alanını ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda vatandaşlarla bir araya gelecek.

4- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Polatlı Belediyespor, İsrail temsilcisi Maccabi Srugo ile deplasmanda karşılaşacak. Aynı kupada Yenimahalle Belediyespor ise 3. tur ilk maçında Azerbaycan'ın Azeryol Bakü takımını konuk edecek.

- Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- B Ligi'nde yer alan Türkiye, 2. Grup'taki dördüncü ve son maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İsveç'i konuk edecek.

- Ligde 7. hafta erteleme maçında ise 1955 Batman Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaşacak.

- "Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalara, mevcut yapıların burada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü vatandaşımızın canı, malı bize emanet"

- "Dere üzerindeki yapılaşmalardan tutun bu bölgedeki yağışların toplanıp denize veya kanalizasyona deşarjını içeren bir proje hazırlıyoruz"(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Dev projeyle İstanbul'a 3 milyon turist gelecek

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Yenikapı'daki dolgu alanının hemen yanına yapılacak kruvaziyer limanı, İstanbul'a yaklaşık 3 milyon turist getirecek"

- "Önümüzdeki yıl ihalesini tamamlayıp kısa sürede hizmete almayı planladığımız proje kapsamında, iki yanaşma yeri, 8 kruvaziyer gemi için toplam 3 bin metrelik rıhtım, 30 bin metrekarelik yolcu salonu, 120 bin metrakerelik dolguyla aynı anda burada 500 yat kapasiteli deniz terminali oluşturulacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Kapadokya'ya tek elden yönetim, sil baştan planlama

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, "kaçak yapılaşma" ile gündeme gelen Kapadokya'da uygulanacak "Alan Yönetimi Başkanlığı" sistemiyle yapılaşmadan tanıtıma bölgeyle ilgili tüm kararların tek elden alındığı bir dönemi başlatacak