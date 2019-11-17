GÜNDEM / 17 Kasım 2019

- Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılmasının ardından Türkiye tarafından yeni yatırımlar yapılan Suriye'nin Afrin bölgesinde sağlık merkezleri ve futbol sahaları inşa edildi, ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı

- "Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü doğu bölgeleri ile yüksek hızlı demir yolu hattı için Konya'da kar küreme araçları ve ekibi hazır bekletilecek. Gerektiğinde yüksek hızlı trenlerin seyir hızı düşürülecek"

- "Havalimanlarında karla mücadele hizmetleri kapsamında 304 özel maksatlı araç kullanılacak. Ayrıca kar mücadele hizmetleri konusunda eğitimli ve deneyimli yaklaşık 700 personel görev yapacak"

- "Karla mücadele kapsamında bu yıl 432 merkezden 12 bin 146 personel görev yapacak"

- Terör örgütü YPG/PKK'nın zarar verdiği yollar, camiler ve okulların onarıldığı bölgede, su şebekeleri döşendi ve halkın çalışabileceği atölyeler kuruldu

- Afrinli Ali Hamro:

- "Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor. Türkiye, Afrin'e güzel hizmetler getirdi. Hastaneler, okullar açıldı"

(İbrahim Erikan-Erdal Türkoğlu/Adana)

3- e-Poliçe ile yılda 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek

- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin e-Poliçe projesi ile sigortalılar poliçelerine dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilecek

- SBM Genel Müdürü Murat Hakseven:

- "Sigorta sektöründe yılda 60 milyon poliçe, 40 milyon zeyil ile toplam 100 milyon adet poliçe/zeyil üretiliyor. Bunların basımı için yılda 1,5 milyar adet A4 kağıt tüketiliyor. Bu, yılda 21 bin ağacın kesilmesi demek"

- "e-Poliçe projesinde, yalnızca çevresel fayda yaratmakla kalmayacak, basım ve gönderim maliyetlerini azaltmış ve fiziki saklamanın getirdiği kaybolma riskini de minimize etmiş olacağız"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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