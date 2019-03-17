GÜNDEM / 17 Mart 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti seçim koordinasyon merkezini, Kazımpaşa esnafını, Valiliği, Aras Elektrik Dağıtım AŞ'yi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edecek, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunacak, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Tesisi açılışına ve Malkara Ziraat Odasının onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak.

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileriyle buluşacak, Atatürk Kız Lisesi açılışı ile Erman Ilıcak Fen Lisesi temel atma törenine katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalini izleyecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye ve Fatih ilçeleri ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde vatandaşlara hitap edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'de sosyal konut ve kentsel dönüşüm toplantısına ve Lapseki kanalizasyon arıtma tesisi açılışına katılacak, Yalova'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Termal ilçesinde vatandaşlarla buluşacak, inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te Baykan AK Parti SKM'yi ve Valiliği ziyaret edecek, Siirt Yatırımları Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak, kanaat önderleriyle toplantı yapacak, il SKM'ye ziyarette bulunacak.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Örnek Mahallesi ve Fetih Mahallesi seçim irtibat bürolarına ziyarette bulunacak, Fetih Camii Lokali'nde vatandaşlarla sohbet edecek.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti teşkilatı mensuplarıyla kahvaltı yapacak, Altınordu aday ve proje tanıtım toplantısına katılacak, STK temsilcileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelecek.

1- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişme ve tepkiler takip ediliyor.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat elde edildi" - "Açık teklif yöntemiyle e-ihale usulünün getirilmesinin ardından sistemdeki kayıtlı üye sayısı 360 bine ulaştı" - "Geçen yıl 16,8 milyon lira değerinde tasfiyelik eşya ve araç Türk Kızılay ve AFAD gibi kurumlara bedelsiz tahsis edildi"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

2- Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin 104. yıl dönümü

- Türk tarihinin altın sayfalarından biri olan, eşsiz kahramanlıkların, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 104'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenlerin hazırlıkları tamamlandı

- Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığının koordinesindeki 210 kişilik ekibin titiz çalışmalarıyla tören alanına 3 bin kişilik portatif tribün, protokol çadırı, ses sistemleri ve iki büyük ekran kuruldu

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir:

- "Yoğun bir katılımla Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlamaya hazırız"

(Sergen Sezgin/Çanakkale)

3- "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız"

- TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım:

- "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak"

- "Türkiye değişiklere ve adaptasyon süreçlerine mükemmel uyum sağlayan bir ülke"

- "Akıllı Mobilite ve ileri teknoloji alanlarında hızlı ve akıllı davranıldığında Türkiye'nin otobüs ve yan sanayiciler olarak burada büyük bir fırsatı var"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

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