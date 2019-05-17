GÜNDEM / 17 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul edecek, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul muhtarlarıyla iftarda bir araya gelecek.
(İstanbul/14.30/20.23) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunacak.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığında muhtarlarla bir araya gelecek, Gaziosmanpaşa Belediyesini ziyaret edecek, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mykola Gnatovskyy ve heyetini Haliç Kongre Merkezinde kabul edecek, Trabzon derneklerinin temsilcileriyle görüşecek.
(İstanbul/10.00-23.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cannes Film Festivali’nde Türkiye standını ziyaret edecek ve Türk Günü Resepsiyonu'na katılacak.
(Cannes) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik tarafından kabul edilecek, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic'le görüşecek, Tarım, Su Yönetimi ve Ormancılık Bakanı Semsudin Dedic ile Yerinden Edilenler ve Mülteciler Bakanı Edin Ramic ile bir araya gelecek.
(Saraybosna) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Müteahhitler Birliği ve İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının "Geleneksel İftar Yemeği"ne katılacak.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 27. Olağan Genel Kurulu, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal’de başlayacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- TÜİK, 2018 yılı doğum istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00/14.30)
6- TOBB, nisanda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 129'uncu Toplantısı'na katılacak.
(Helsinki) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.
(Bayburt) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- FETÖ davaları:
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
3- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçları İspanya'da başlayacak.
- Organizasyonun ilk günündeki yarı finalde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.
- Yarı finalin diğer maçında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Real Madrid takımları karşılaşacak.
(Vitoria-Gasteiz/19.00/22.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de sezonun 34. ve son haftası Altay-Birevim Elazığspor, Boluspor-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Hatayspor, Afjet Afyonspor-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.
(İzmir/Bolu/Balıkesir/Afyonkarahisar/16.30) (Fotoğraflı)
4- Dünya Tekvando Şampiyonası İngiltere'nin Manchester kentinde sürüyor.
5- TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fatih Karagümrük, Sakaryaspor-Sarıyer karşı karşıya gelecek.
(Manisa/16.30/Sakarya/20.45) (Fotoğraflı)
6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında OGM Ormanspor ile Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor karşılaşacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Öğretmenler ara tatillerde de "ek ders" ücreti alacak
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinin uygulanmasına ilişkin detaylar belli oldu
- Buna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatiller öğretmenler için mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak
- Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de yeni baştan planlayan Bakanlık, bu doğrultuda yeni bir mesleki çalışma planı hazırlıyor
- Bakanlık tarafından yayımlanacak mesleki çalışma takviminde tüm dönemlere ait çalışma alanları ve faaliyet planları yer alacak
- Yeni çalışma takvimi, gelecek eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm okul türlerinde ve aynı anda uygulanmaya başlayacak, takvime yönelik herhangi bir pilotlama süreci olmayacak
(Burcu Çalık-Selma Kasap/Ankara)
2- DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS - Yassıada anıları 13 bin parçalık koleksiyonda toplandı
- Türk demokrasi tarihine utanç vesikaları olarak geçen "Yassıada"nın acılarını ve hüzünlerini yansıtan hatıraların yer aldığı özel koleksiyon, Ata Müzayede bünyesinde bir araya getirildi
- 27 Mayıs 1960 darbe döneminin karanlığına ışık tutan 13 bin parçalık özel koleksiyon, dönemin mebus, bürokratları ile Yassıada davalarına tanıklık etmiş kişilerin ailelerinden, yakınlarından ve koleksiyonerlerden 50 yılda toplandı
- Ata Müzayede Sanat Danışmanı Recep Sadri Sayıoğulları:
- "Bu koleksiyonun çağdaş, güne yakışır bir müzecilik anlayışıyla değerlendirilmesi gerekir"
(Çiğdem Alyanak/İstanbul)
3- Borsadaki bankaların karı ilk çeyrekte yüzde 20 azaldı
- Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19,9 azalarak 7 milyar 844 milyon liraya geriledi
- Bankaların öz kaynakları ilk çeyrekte 277 milyar lirayı aşarken, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 12,7 düzeyinde gerçekleşti
(Murat Birinci/İstanbul)
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