GÜNDEM / 17 Mayıs 2019

3- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cannes Film Festivali’nde Türkiye standını ziyaret edecek ve Türk Günü Resepsiyonu'na katılacak.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığında muhtarlarla bir araya gelecek, Gaziosmanpaşa Belediyesini ziyaret edecek, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mykola Gnatovskyy ve heyetini Haliç Kongre Merkezinde kabul edecek, Trabzon derneklerinin temsilcileriyle görüşecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul edecek, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul muhtarlarıyla iftarda bir araya gelecek.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Müteahhitler Birliği ve İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının "Geleneksel İftar Yemeği"ne katılacak.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik tarafından kabul edilecek, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic'le görüşecek, Tarım, Su Yönetimi ve Ormancılık Bakanı Semsudin Dedic ile Yerinden Edilenler ve Mülteciler Bakanı Edin Ramic ile bir araya gelecek.

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.

- Yarı finalin diğer maçında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Real Madrid takımları karşılaşacak.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Organizasyonun ilk günündeki yarı finalde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

3- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.

(İzmir/Bolu/Balıkesir/Afyonkarahisar/16.30) (Fotoğraflı)

4- Dünya Tekvando Şampiyonası İngiltere'nin Manchester kentinde sürüyor.

5- TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fatih Karagümrük, Sakaryaspor-Sarıyer karşı karşıya gelecek.

(Manisa/16.30/Sakarya/20.45) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında OGM Ormanspor ile Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor karşılaşacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Öğretmenler ara tatillerde de "ek ders" ücreti alacak

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinin uygulanmasına ilişkin detaylar belli oldu

- Buna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatiller öğretmenler için mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak

- Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de yeni baştan planlayan Bakanlık, bu doğrultuda yeni bir mesleki çalışma planı hazırlıyor