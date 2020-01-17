GÜNDEM / 17 Ocak 2020

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'da 12. Dünya Gıda ve Tarım Forumuna katılacak, bazı mevkidaşları ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Direktörü ikili görüşmeler yapacak ve Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla The Green Park Hotel Ankara'da sona erecek.

- Miniatürk, Koç Müzesi, Oyuncak Müzesi, Barış Manço Müzesi, Uçurtma Müzesi, Çikolata Müzesi çocuklara müze kültürünü aşılarken, Tuzla Viaport, Aslan Park, İstanbul Akvaryum, Snowpark, Forestanbul ise doğa ile iç içe olma, canlıları daha yakından tanıma imkanı sağlayacak

- Çocuklar, Korsan Adası Tema Park, İsfanbul, Legoland ve KidZania'da ise eğlenceye doyacak

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

2- Su ürünleri ihracatı 1 milyar dolar kazandırdı

- Türkiye'den geçen sene Hollanda, İtalya ve Rusya başta olmak üzere 84 ülkeye yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1 milyar 21 milyon doları aştı

- DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu:

- "Yeni sezonda daha fazla su ürünleri ve mamulleri ihraç ederek daha yüksek döviz girdisi sağlayacağımıza inanıyorum"

(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon)

3- Ziraat Bankası 2020'de de tarımdan enerjiye her alanda aktif olacak

- Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın:

- "Önümüzdeki dönemde gerek kredilerimizle gerekse hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde 'bir bankadan daha fazlası' olarak desteklemeye devam edeceğiz"

- "Sektördeki her 3 TL'lik kredi artışının yaklaşık 1 TL'si Ziraat Bankası tarafından sağlandı. Sektörün TL kredi stoğundan aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir"