GÜNDEM / 17 Temmuz 2019

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı"na katılacak.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal:

- "Türkiye, 2023'te daha çok üreten, ürettiğini ihraç eden, dışa açık, kurallı serbest piyasa ekonomisinin daha da güçlendiği, demokrasinin kurumsallaştığı bir ülke olacak"

- "Türkiye, 2030'da BM tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda uluslararası alanda başarı örneği oluşturan bir ülke olacak"

- "Sağlıkta dönüşüm programı sayesinde Türkiye, sağlıkta erişimde bugün Dünya Sağlık Örgütü'nce diğer ülkelere örnek gösterilen bir ülke"

- "Eğitimde tekli eğitim sistemine geçme gibi bir hedefimiz var. İnşallah 11'inci Kalkınma Planı döneminde bu hedefi gerçekleştirmiş olacağız"

(Betül Yürük / Birleşmiş Milletler)

2- "Yüksek katma değerli sektörlerin ağırlığının artırılması gerekiyor"

- TİM Başkanı İsmail Gülle:

- "İhracattaki yüksek teknolojili ürün oranının ve birim fiyatlarının yükselebilmesi için savunma sanayi gibi yüksek katma değerli sektörlerimizin ağırlığının artırılması gerekiyor"

- "Savunma sanayi ihracatımız 10 milyar seviyelerine çıktığında toplam ihracatımızın da birim fiyatında belirgin bir fark yaratacaktır"

- "On Birinci Kalkınma Planı'nda sunulan hedef ve yol haritasının son derece gerçekçi ve öngörülebilir olduğunu düşünüyorum"