GÜNDEM / 18 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. (Meseberg) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Sana) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftaya Bursaspor-Kayserispor, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (Bursa/19.15/Antalya/Malatya/21.45) (Fotoğraflı) 2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta, Hatayspor-Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Altınordu-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/16.30/Ankara/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı) 3- Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya ile karşılaşacak. (Hamburg/21.15) ÖZEL HABER 1- Yerli cep telefonlarına ilgi arttı - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan: - "Platformumuzda yerli cep telefonu aramalarında son 3 günde yüzde 121 artış olduğunu gözlemledik. Bu gelişmenin ilerleyen günlerde satışlardaki etkisini gözlemleyeceğiz" - "Hükümetimizin yerli üretim ve tüketim ile ilgili çağrıları doğrultusunda, biz de pazarın önemli oyuncularından biri olarak gerekli aksiyonları almaya odaklanıyoruz" - "Hükümetimizin açıkladığı genel ekonomi programı ve söylemler çerçevesinde cari açığı önleyecek, ithal ürün tüketimini frenleyen politikaları biz de benimsiyor ve odaklanıyoruz" (Musab Turan/İstanbul) 2- Merdiven altı şekerleme ve çikolatalar zehir saçıyor - Uzmanlar vatandaşları, bayram denildiğinde akla ilk gelen tatların başını çeken şekerleme, çikolata ve tatlı seçiminde, merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor