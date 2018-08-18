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GÜNDEM / 18 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

(Meseberg)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftaya Bursaspor-Kayserispor, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/19.15/Antalya/Malatya/21.45) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta, Hatayspor-Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Altınordu-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/16.30/Ankara/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

3- Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya ile karşılaşacak.

(Hamburg/21.15)

ÖZEL HABER

1- Yerli cep telefonlarına ilgi arttı

- Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan:

- "Platformumuzda yerli cep telefonu aramalarında son 3 günde yüzde 121 artış olduğunu gözlemledik. Bu gelişmenin ilerleyen günlerde satışlardaki etkisini gözlemleyeceğiz"

- "Hükümetimizin yerli üretim ve tüketim ile ilgili çağrıları doğrultusunda, biz de pazarın önemli oyuncularından biri olarak gerekli aksiyonları almaya odaklanıyoruz"

- "Hükümetimizin açıkladığı genel ekonomi programı ve söylemler çerçevesinde cari açığı önleyecek, ithal ürün tüketimini frenleyen politikaları biz de benimsiyor ve odaklanıyoruz"

(Musab Turan/İstanbul)

2- Merdiven altı şekerleme ve çikolatalar zehir saçıyor

- Uzmanlar vatandaşları, bayram denildiğinde akla ilk gelen tatların başını çeken şekerleme, çikolata ve tatlı seçiminde, merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalından Doç. Dr. Seçil Günher Arıca:

- "İçeriğinde kakao dışında atık mutfak yağları, soya ve keçiboynuzu tozu gibi ek maddeler bulunan çikolatalar, mide ve bağırsakları deforme ederek, ishal, kusma, zehirlenme gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır"

- Biruni Üniversite Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Şüheda Hatipoğlu:

- "Maliyeti düşük olsa da bu ürünler sağlık açısından büyük risk oluşturmaktadır. Çikolatalarda gıda yerine tekstil boyası, kakao yerine soya ve keçiboynuzu tozu gibi maddeler ve kakao yağı yerine margarin gibi hayvansal yağlarla, atık mutfak yağları kullanılabiliyor"

(Hatice Şenses/İstanbul)

3- Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

- TÜRSAB Genel Sekreteri Bedirhan Bayka:

- "Bayram tatili süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını bekliyoruz"

- "Özellikle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurt dışı tatilini iptal edenler de yurt içi tatiline yöneldi. Bu yıl zaten iç pazarda geçen yıla göre yüzde 30-40'a yakın bir artış söz konusuydu. Yerli turistin yurt dışından yurt içine dönmesiyle bu oranın daha da yukarılara çıktığını söyleyebiliriz"

(Leyla Ataman Koyuncuoğlu/Antalya)

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