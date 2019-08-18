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GÜNDEM / 18 Ağustos 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasına Konyaspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Antalyaspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/19.15/İzmir/Malatya/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Hatayspor-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor, Altay-Ümraniyespor, Akhisarspor-Adanaspor müsabakalarıyla sürüyor.

(Bolu/16.30/Erzurum/19.15/İzmir/Manisa/21.45) (Fotoğraflı)

3- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Atina/18.00) (Fotoğraflı)

4- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sona erecek.

ÖZEL HABER

1- FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasının" bilinmeyenleri

- FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu tespit edilen Ercan Şahin'e verilen 16 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, örgütün "emniyet mahrem yapılanmasına" ilişkin yeni ayrıntıları yer verildi

- Gerekçeli karara göre, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması 7 büyük bölge (BB) ile bunlara bağlı küçük bölgeler ve 10 ana temsilcilikten oluştu

- FETÖ, mahrem imamlar arasında hiyerarşik yapıyı belirginleştirmek amacıyla "AAA", "AA", "A", "BB", "B" ve "C" şeklinde sınıflandırmaya gitti

- Gerekçeli karardan:

- "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yapılanması 10 ana kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımların üstünde bunları yöneten 1 birim abisi vardır. Bu kişi sözde EGM'yi yöneten imamdır. Emniyet imamına bağlı çalışan bir sekreter vardır. Bu sekreter, FETÖ'nün mali ve personel yapısını takip eder. Temsilciliklere bağlı Küçük Bölge Mesulü/Genel Müdürü vardır. Her temsilciliğin altında 4'er küçük bölge bulunmaktadır"

(Tanju Özkaya/Ankara)

2- Tatil dönüşü "uyku düzeni" uyarısı

- Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin:

- "Tatil dönüşü herkesin sadece bireysel değil, toplumsal olarak da adeta bir 'kırmızı alarm' dikkatiyle uyku düzeni için gerekli önlemleri alması gerekiyor"

- "Yapılan araştırmalar kötü uykunun, hijyen ve uyku bozuklukları gibi önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymakta"

- "Uyku sağlığı için gün içinde düzenli egzersiz yapın. Akşam saatlerinde kafeinli, kolalı içeceklerden uzak durun. Yatma saatlerine yakın ağır yemek yemeyin"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Ekonomi basınının yıldızı Güngör Uras, vefatının ilk yılında anılıyor

- Verdiği örneklerle kendisini okuyan kitlenin ekonomik konuları rahatlıkla anlamasını sağlayan ekonomi yazarı Güngör Uras, vefatının birinci yılında özlemle anılıyor

- NTV spikeri Berfu Güven:

- "Onun vefatından sonra bir seveni sosyal medyada 'Ekonomi dünyasından bir yıldız kaydı' demişti. Gerçekten sokağın ekonomisinin yıldızıydı o"

- Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Osman Arolat:

- "Bizler için 70'li yıllardan başlayarak bir eğitmendi. Beraber çok mesaimiz oldu. Biz de ondan çok şey öğrendik. Yardımsever bir insandı. 'Sana bunu öğretiyorum' havasında olmazdı"

(Handan Güneş/ İstanbul)

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Gündem Özeti 18 Ağustos 2019

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