GÜNDEM / 18 Ağustos 2019

3- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yapılanması 10 ana kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımların üstünde bunları yöneten 1 birim abisi vardır. Bu kişi sözde EGM'yi yöneten imamdır. Emniyet imamına bağlı çalışan bir sekreter vardır. Bu sekreter, FETÖ'nün mali ve personel yapısını takip eder. Temsilciliklere bağlı Küçük Bölge Mesulü/Genel Müdürü vardır. Her temsilciliğin altında 4'er küçük bölge bulunmaktadır"

- Gerekçeli karara göre, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması 7 büyük bölge (BB) ile bunlara bağlı küçük bölgeler ve 10 ana temsilcilikten oluştu

(Tanju Özkaya/Ankara)

2- Tatil dönüşü "uyku düzeni" uyarısı

- Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Yetkin:

- "Tatil dönüşü herkesin sadece bireysel değil, toplumsal olarak da adeta bir 'kırmızı alarm' dikkatiyle uyku düzeni için gerekli önlemleri alması gerekiyor"

- "Yapılan araştırmalar kötü uykunun, hijyen ve uyku bozuklukları gibi önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymakta"

- "Uyku sağlığı için gün içinde düzenli egzersiz yapın. Akşam saatlerinde kafeinli, kolalı içeceklerden uzak durun. Yatma saatlerine yakın ağır yemek yemeyin"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Ekonomi basınının yıldızı Güngör Uras, vefatının ilk yılında anılıyor

- Verdiği örneklerle kendisini okuyan kitlenin ekonomik konuları rahatlıkla anlamasını sağlayan ekonomi yazarı Güngör Uras, vefatının birinci yılında özlemle anılıyor

- NTV spikeri Berfu Güven:

- "Onun vefatından sonra bir seveni sosyal medyada 'Ekonomi dünyasından bir yıldız kaydı' demişti. Gerçekten sokağın ekonomisinin yıldızıydı o"

- Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Osman Arolat: