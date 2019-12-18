GÜNDEM / 18 Aralık 2019

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile ikili görüşmede bulunacak ve şehitlikleri ziyaret edecek.

- Erdoğan, Kraliyet Sarayı’nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya gelecek.

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Putrajaya’daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul edecek.

2- Türkiye'nin de eş başkanlığını yaptığı 1'inci Küresel Mülteci Forumu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde sona erecek.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) Geleneksel Toplantısı'na iştirak edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

3- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla gerçekleştirilen Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Gelecek Hayalleri" Fotoğraf Sergisi, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla İstanbul Havalimanı'nda açılacak.

7- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Belçika temsilcisi Telenet Giants'ı konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya ekibi Casademont Zaragoza ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

6- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 10. ve son hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak. D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Polonya ekibi Asseco Arka'yı ağırlayacak.

10- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında BOTAŞ, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi, Beşiktaş TRC İnşaat ise Fransa ekibi Roche Vendee'yi konuk edecek.

8- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 2. hafta maçlarında Bahçeşehir Koleji, Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i, Pınar Karşıyaka ise Rusya ekibi Enisey'i konuk edecek.

(Lodz/Salo/20.00)

13- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slovakya temsilcisi Slavia EU Bratislava'yı ağırlayacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

14- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik"

- "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bugüne kadar 160 bin üreticiden toplam 3,1 milyon ton ürün alımı yapıldı ve 5,6 milyar lira ödendi. Yani yapılan spekülasyonların aksine biz 2019'da fiyatları regüle ederek, çiftçimizi enflasyona ezdirmedik"

- "Kırsal Kalkınma Destekleme Programı toplam 4,1 milyar lira tutarında yatırımla desteklenecek ve yeni 16 bin istihdam sağlanacak"

- "Su ürünlerinde de ilkleri yapacağız. 16 bin 500 ton kapasitede Avrupa'nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesi kurulacak"

(Deniz Çiçek/Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- BM Barselona Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı Türkiye'de yapılacak