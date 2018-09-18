GÜNDEM / 18 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesinde düzenlenecek 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31. Ahilik Haftası kapsamında Yaran Kültür Kutlamaları ile il emniyet müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışına katılacak.
(Çankırı/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ANFAŞ Antalya Expo Center, Zeytinpark ve Şehir Müzesi Projesi'nin yürütüldüğü alan ile ATSO Kaleiçi evinde incelemede bulunacak, ATSO Antalya Kültür Sanat Merkezi ve Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.
(Antalya/12.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ile Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğine katılıyor.
- Varank, Türkiye Japonya İş Konseyi yemeğine iştirak edecek.
(İstanbul/09.00/19.00)
2- TÜİK, temmuz ayı perakende satış endeksleri ile 2017 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine, 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişiminde Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanması devam edecek.
(Kocaeli/09.30)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftası A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.
- D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.
(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde grekoromen stil müsabakalarıyla sürüyor.
ÖZEL HABER
1- Dev kargo şirketlerinin gözü İstanbul Yeni Havalimanı'nda
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri yer kiralamak için başvuruda bulundu"
- "Hava kargo taşımacılığı her geçen gün gelişirken, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kent, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacak"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- Öğrenci sayımız 143 ülkenin nüfusunu geçti
- Türkiye, 25,5 milyona yaklaşan öğrenci sayısıyla 143 ülkenin nüfusunu bile geride bıraktı
- Toplam nüfusları Türkiye'deki öğrenci sayısının altında kalan ülkeler arasında Hollanda, Portekiz, Avustralya, Azerbaycan, Şili, Kamerun gibi 5 kıtadan ülkeler yer alıyor
- Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim gören 17 milyon 749 bin öğrenci sayısı Hollanda'nın nüfusunun üzerinde
- Portekiz ve İsveç'in nüfusları, Türkiye'de sadece ilköğretim düzeyinde eğitim alan öğrenci sayısının gerisinde kaldı
- Finlandiya ve Norveç'in nüfusu, Türkiye'de sadece lise düzeyindeki 5 milyon 535 binlik öğrenci sayısına yetişemedi
- Türkiye'deki sadece üniversite öğrencisi sayısı Bulgaristan, Libya, Lübnan gibi pek çok ülkenin nüfusunun üzerinde bulunuyor
(Selma Kasap/Fatih Türkyılmaz-Ankara)
3- Diyarbakır'ın "kalbi"ne kazma vuruldu
- 5 bin yıl boyunca farklı medeniyetlerce kullanılan ve şehrin "kalbi" olarak nitelendirilen İçkale'deki Amida Höyük'te 56 yıl aradan sonra kazıya başlandı
- Çalışmalar sonunda, 1962 yılında kalıntıları ortaya çıkarılan Artuklu Sarayı'nın gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor
- Kazı başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız:
- "Diyarbakır'ın kalbine kazmayı vurduk. Kazı ve temizlik çalışmasında höyüğün batı kısmına ağırlık veriyoruz. 3 yıl içerisinde sarayı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah Diyarbakır tarihinin yeniden yazımına vesile olacak buluntular ortaya çıkar"
(Özgür Ayaydın/Diyarbakır)
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