GÜNDEM / 18 Eylül 2018

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ANFAŞ Antalya Expo Center, Zeytinpark ve Şehir Müzesi Projesi'nin yürütüldüğü alan ile ATSO Kaleiçi evinde incelemede bulunacak, ATSO Antalya Kültür Sanat Merkezi ve Antalya Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri yer kiralamak için başvuruda bulundu" - "Hava kargo taşımacılığı her geçen gün gelişirken, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kent, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Öğrenci sayımız 143 ülkenin nüfusunu geçti

- Türkiye, 25,5 milyona yaklaşan öğrenci sayısıyla 143 ülkenin nüfusunu bile geride bıraktı

- Toplam nüfusları Türkiye'deki öğrenci sayısının altında kalan ülkeler arasında Hollanda, Portekiz, Avustralya, Azerbaycan, Şili, Kamerun gibi 5 kıtadan ülkeler yer alıyor

- Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim gören 17 milyon 749 bin öğrenci sayısı Hollanda'nın nüfusunun üzerinde

- Portekiz ve İsveç'in nüfusları, Türkiye'de sadece ilköğretim düzeyinde eğitim alan öğrenci sayısının gerisinde kaldı

- Finlandiya ve Norveç'in nüfusu, Türkiye'de sadece lise düzeyindeki 5 milyon 535 binlik öğrenci sayısına yetişemedi

- Türkiye'deki sadece üniversite öğrencisi sayısı Bulgaristan, Libya, Lübnan gibi pek çok ülkenin nüfusunun üzerinde bulunuyor

(Selma Kasap/Fatih Türkyılmaz-Ankara)

3- Diyarbakır'ın "kalbi"ne kazma vuruldu

- 5 bin yıl boyunca farklı medeniyetlerce kullanılan ve şehrin "kalbi" olarak nitelendirilen İçkale'deki Amida Höyük'te 56 yıl aradan sonra kazıya başlandı

- Çalışmalar sonunda, 1962 yılında kalıntıları ortaya çıkarılan Artuklu Sarayı'nın gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor

- Kazı başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız:

- "Diyarbakır'ın kalbine kazmayı vurduk. Kazı ve temizlik çalışmasında höyüğün batı kısmına ağırlık veriyoruz. 3 yıl içerisinde sarayı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah Diyarbakır tarihinin yeniden yazımına vesile olacak buluntular ortaya çıkar"

(Özgür Ayaydın/Diyarbakır)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

