GÜNDEM / 18 Kasım 2018

ÖZEL HABER

1- Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda Avrupa damgası

- Türkiye'ye 2002'den bu yana toplam 201,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi gerçekleşirken 152,1 milyar dolarlık sermaye geldi

- Ülkeye bu dönemde gelen sermayenin yüzde 73,8'i Avrupa ülkeleri kaynaklı oldu

- Avrupa bölgesinde 16 yılda Türkiye'ye en fazla sermaye girişinin gerçekleştiği ülkeler arasında, 24,2 milyar dolarla Hollanda ilk sırada yer aldı

- Bu dönemde ülkeye gelen uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 61,9'u hizmetler sektöründe gerçekleşti

(Dilara Zengin/Ankara)

2- "Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin"

- TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:

- "Yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatları artışına, dolayısıyla ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçe yoktur"

- "Ekmek fiyatlarının buğday eksikliğinden artacağı endişesine mahal yok, durum kontrol altındadır. Un fiyatları bahane edilmesin"

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Türk bilim insanları gıda morfinlerini parçalayan enzim üretti

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Aytekin'in önderliğindeki ekip tarafından yapılan çalışmayla, gıda kaynaklı morfin etkisi gösteren opioidleri parçalayabilen enzim üretildi

- Aytekin:

- "Çalışmamız gıda morfinlerinin (ki soya morfini daha önce hiç çalışılmamıştı) gıda orijinli bir mikroorganizma tarafından üretilen bir enzimle parçalanmasını ortaya koyması bakımından bir ilktir. Ayrıca özellikle enzim üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik bir çalışma olması ve ümit vadetmesi açısından önem arz etmektedir"

- "Çalışmalarımızın sonucu bize böyle bir ürün ortaya çıkabileceğini gösterdi. Ümidimiz var, bu işi yapabilecek yeteneğimiz, kapasitemiz, bilgi birikimimiz de var ama bütçemiz oldukça kısıtlı"

- "Bu konuda bize destek olunursa yerli olarak üretimi sağlanan enzimi ihtiyaç sahibi bireylerin kolayca ulaşabilecekleri şekilde hizmete sunabiliriz"

(Hatice Şenses/İstanbul)

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