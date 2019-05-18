GÜNDEM / 18 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya gelecek. (İstanbul/20.24) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliğinin iftar programına katılacak. (Tekirdağ/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi ziyaret edecek, millet bahçesi, protokol camisi inşaatı ve Lavuar alanları ile liman gezi yolunda incelemede bulunacak, vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek. (Zonguldak/13.30/16.00/20.08) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla buluşacak, Belediyeyi ziyaret edecek, fabrika ve esnaf ziyareti yapacak, İstanbul Eflani Derneği ve Çarşamba Çukur Bostan Şehir Parkı'nda düzenlenecek iftar programları ile Of Hayrat Vakfı ve Çaykara Derneğinin sohbet programına katılacak. (İstanbul/10.00-23.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenecek "Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kudüs ve Tarihimiz Derneğinin Eyüp Sultan Kültür Merkezi'ndeki iftarına katılacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazbir-Gazmer iftar programına iştirak edecek. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İSTANBUL) 3. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba Devlet ve Bakanlar Konseyi Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez tarafından kabul edilecek, Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşecek ve ikili temaslarda bulunacak.

(Havana) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Avustralya'da halk, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. (Melbourne) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü) GÜNCEL 1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek. (Bayburt) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, iftar programına ve teravih namazına iştirak edecek. (Konya/20.02/21.34) (Fotoğraflı - Görüntülü) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. (Antalya/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı) 2- Basketbolda İspanya'da gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın şampiyonluk için karşılaşacak Anadolu Efes ile Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın başantrenörleri Ergin Ataman ve Dimitris Itoudis ile takımların birer oyuncusunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

(Vitoria/Gasteiz/13.00) (Fotoğraflı) 3- Spor Toto 1. Lig'de 34. ve normal sezon Gençlerbirliği-Adana Demirspor, Adanaspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Abalı Denizlispor, Giresunspor-Altınordu, Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla tamamlanacak. (Ankara/Adana/İstanbul/Giresun/Karabük/16.30) (Fotoğraflı) 4- Dünya Tekvando Şampiyonası İngiltere'nin Manchester kentinde sürüyor. (Fotoğraflı) 5- Voleybolda şampiyonlar Almanya'da belli olacak. - Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekipleri Igor Gorgonzola ile Imoco Volley, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ise Rusya'nın Zenit Kazan ile İtalya'nın Cucine Lube takımları karşı karşıya gelecek. (Berlin/17.00/20.00) 6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre'de düzenlenen Montreux Volley Masters Turnuvası'nda beşincilik maçında Çin ile karşılaşacak. (Montrö/13.30) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1 - "Akıllı İhracat Platformu" yolda - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "İhracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek"

- "Bu yeni sistemle ihracat yapan her firmamız için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız" - "Bu sayede firmalarımız bakanlığın büyük data havuzundan yararlanarak ihracat yapabileceği ülkelerden ürün gruplarına, o ülkelerdeki vergi oranlarına ve iş yapma kolaylığına kadar birçok soruya ücretsiz yanıt bulabilecek" (Merve Özlem Çakır/Ankara) 2- GRAFİKLİ - İlk adımla başlayan büyük yürüyüş 100. yılında - Mondros Mütarekesi'nin ülkenin üzerine karabasan gibi çöktüğü bir dönemde, 16 Mayıs'ta "Bandırma Vapuru" ile "Milli Mücadele" için yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun, bir milletin kaderini değiştiren tarihi olayda ilk adımın atıldığı yer olmanın gururunu yaşıyor - 19 Mayıs 1919'da ilk adımla başlayan büyük yürüyüş 100. yılında bugün de devam ederken, tarihi yolculuktaki ilk durak Samsun, Milli Mücadele'deki rolünü ve Büyük Önder Atatürk'ün izlerini yaşatıyor - Atatürk'ün "Doğum yerim" dediği Samsun için ayrı bir önemi olan ''19 Mayıs''ın 100. yılında Cumhurbaşkanlığı himayesindeki kutlamalar tüm yıla yayıldı