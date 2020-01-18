GÜNDEM / 18 Ocak 2020

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Bölge Toplantısına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile bir araya gelecek.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda düzenlenecek "Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler" paneline iştirak edecek.

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek sertifika törenine katılacak.

3- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

1- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ceylanpınar'da parti teşkilatı ile Belediyeyi ziyaret edecek, Mardin İl Başkanlığı ve Artuklu Belediyesine ziyarette bulunacak.

- Henüz yavruyken eğitimine başlanan Mehmetçiğin can dostlarına, görevleri sırasında karşılaşacakları engeller, insanlar, motorlu araçlar ve mekanlara yönelik alıştırma ve itaat eğitimleri veriliyor

- Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında mayın ve bomba arama, keşif gibi önemli görevler üstlenen dedektör köpekler, Bursa'da zorlu eğitimlerden geçerek operasyonlarda görev alıyor

- Eğitimleri boyunca gece gündüz beraber oldukları eğitici ve kullanıcı uzman erbaşlarla aralarında özel bir bağ kurulan köpeklerden eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapacakları birliklere uğurlanıyor

(Uğur Ulu/Bursa)

2- "Amil Bey" saçlarını "Kel Mahmut"u hatırlatması için kazıtmış

- Bir dönem tekstil işiyle uğraşsa da çok sevdiği sahnelerden hiç kopmayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 71 yaşındaki Tarık Papuççuoğlu, kariyerinde çok sayıda role hayat verdi

- Hayat Bilgisi'nin, "Amil Bey"i Papuççuoğlu:

- "Gani Müjde bana 'Bu dizide kel olacaksınız, 'Kel Mahmut Hoca'yı hatırlatan bir tip istiyoruz' dedi. Ben de 'Başı açık arkadaşlar var, onları oynatın' dedim. Ancak 'İlla sen olacaksın' dedi. Yüksek teknolojik kamera nedeniyle kullandığımız peruk anlaşılınca berbere gittim ve saçlarımı kazıttım"

- "Saçı dökülmemiş bir adam olduğum için dört sezon süren projede hep saçlarımı kazımak zorunda kaldım. Çok güzel anılarla dolu başarılı bir diziydi,137 bölümde tamamlandı"