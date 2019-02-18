GÜNDEM / 18 Şubat 2019

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, tarihi kültürel müze ve yapılarda inceleme yapacak, Sultan II. Bayezid Külliyesi Camisi açılışına katılacak, turizm sektör temsilcileriyle buluşacak, esnafla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı ve Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Bilim ve Sanat Merkezi, Tasarım Atölyesi, Şehir Müzesi açılışlarına katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşacak, AK Parti Tokat İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda konuşacak.

(Tokat/09.45-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, Şehir Hastanesi'nde ambulans teslim törenine katılacak, sağlık çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek, Yunus Emre Hastanesine ziyarette bulunacak, tıp fakültesi öğrencileriyle buluşacak, Down sendromlu ve SMA hastası çocuklar ve aileleriyle akşam yemeğinde görüşecek.

(Eskişehir/10.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Roman vatandaşlarla buluşma ve lokma dağıtımı etkinliğine katılacak, amatör spor kulübü yöneticileriyle ve Buca Cemevi'nde Alevi kurum temsilcileriyle toplantı yapacak, Karşıyaka Teşkilatı ile akşam yemeği organizasyonunda bir araya gelecek.