GÜNDEM / 18 Temmuz 2019

1- Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı açılış törenine katılacak, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek, bazı fabrikaların açılışlarını yapacak, Filyos Endüstri Bölgesi ile Liman Bölgesi'ne ziyaretlerde bulunacak.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Abdulselam Durdak/Yunus Türk/İstanbul)

2- Ehliyet sınavlarına "e-Trafik" ile anlık denetim

- Milli Eğitim Bakanlığı, "e-Trafik" modülü ile Türkiye genelindeki tüm sürücü kurslarının direksiyon uygulama sınavlarını anlık takip edip denetliyor

- Modül, Türkiye genelinde tek tuşla eş zamanlı denetim imkanı tanıyor

- Modüldeki verilere göre, son 5 ayda yapılan sınavlara yönelik denetimlerde en fazla 90 derecelik açıyla sağa ya da sola park etme noktası olan "L park" alanlarının mevzuata uygun olarak düzenlenmediği tespit edildi

- Etkin denetim mekanizmasının kurulması sonucunda il ve ilçelerde yapılan sınavlarda büyük oranda uygulama birliği sağlandı

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Baba oğul, omuz omuza vatan nöbetinde

- Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görev yapan kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan ile oğlu piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Sarıaslan, ülkenin huzur ve güveni için bölgenin zorlu coğrafyasında teröristlere karşı omuz omuza mücadele ediyor

- Lokman Sarıaslan:

- "Gaziantep'ten 2017'de buraya geldim. O günden bu yana oğlumla bu zorlu coğrafyada görev yapıyoruz. Oğlumla aynı görevi yaptığım için gurur duyuyorum"

- Sözleşmeli Er Mehmet Ali Sarıaslan:

- "Bu bölgede ülkenin huzuru ve güveni için daima mücadele etmeye devam edeceğiz"

(Sayim Harmancı-Yılmaz Kazandıoğlu / Hakkari)

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