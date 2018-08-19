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GÜNDEM / 19 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:07 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğunun resmi açılışını yaptıktan sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Antalya) (11.30/12.00)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş, Akhisarspor-Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü ve Galatasaray-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Manisa/19.15/Antalya/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. haftaya Adana Demirspor-Denizlispor, Afjet Afyonspor-Altay, Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor ve Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Adana/Afyonkarahisar/19.15/Gaziantep/Eskişehir/21.45) (Fotoğraflı)

3- Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Hamburg/16.00)

ÖZEL HABER

1- Tatilin ilk günü havayolunu 750 bin yolcu tercih etti
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk günde, 5 bin 104 uçak trafiği gerçekleşirken, 748 bin 453 yolcu havayolunu tercih etti"
- "Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildiği, böylece toplamda yaklaşık 750 bin yolcu hizmet aldı"

(Arife Yıldız Ünal/ Ankara)

2- Yeni havalimanıyla uçak bilet fiyatları düşecek
- THY Genel Müdürü Bilal Ekşi:
- "İstanbul Yeni Havalimanı, rekabeti artıracak, buna bağlı olarak sefer sayıları da artacak. Bu da bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacak"
- "Yeni havalimanından ilk seferlerde yolcularımıza küçük sürprizlerimiz olacak"
(Arife Yıldız Ünal/ Ankara)

3- YTÜ öğrencilerinin "yerli ve milli otomobil" rüyası

- TÜBİTAK tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Verimli Meydan Okuyan Elektrikli Araçlar Yarışması'nda "elektromobil", "hidromobil" ve "otonom" kategorilerinde tasarladıkları araçlarla 3 kupa kazanan YTÜ Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK) öğrencileri, yerli ve milli otomobil üretimine katkı sağlamayı hedefliyor

- AESK Başkanı Özkan Köroğlu:

- "Elektrikli ve alternatif enerjili 2 aracımızın da bütün gerekli elektriksel ve mekaniksel komparentlerin tasarımı, üretimi, analizleri, donanımı ve yazılımı tamamen YTÜ öğrencileri tarafından burada yerli ve milli olarak üretilmiştir"

- YTÜ AESK Akademik Danışmanı Doç. Dr. Alptekin Ergenç:

- "Araçların elektronik sistemlerinin çok büyük bir kısmını çocuklar yaptılar. Komparentleri alıp kullandılar ve kendi öz ürünlerini yarattılar. Araçların üzerinde yerli ve milli çok fazla ürün var. Hedefimiz yüzde yüzünü yerli ve milli yapmak"

- YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin:

- "Bir üniversite kendi başarılarını üniversiteyle sınırlandırmamalı. Bir üniversite ülkenin koyduğu milli hedeflere ne kadar katkı sağlayabiliyorsa o ölçüde başarılıdır"

(Zeynep Rakipoğlu / İstanbul)

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GÜNDEM / 19 Ağustos 2018

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