GÜNDEM / 19 Ağustos 2018

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- TÜBİTAK tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Verimli Meydan Okuyan Elektrikli Araçlar Yarışması'nda "elektromobil", "hidromobil" ve "otonom" kategorilerinde tasarladıkları araçlarla 3 kupa kazanan YTÜ Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK) öğrencileri, yerli ve milli otomobil üretimine katkı sağlamayı hedefliyor

2- Yeni havalimanıyla uçak bilet fiyatları düşecek - THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "İstanbul Yeni Havalimanı, rekabeti artıracak, buna bağlı olarak sefer sayıları da artacak. Bu da bilet fiyatlarının göreceli düşmesini sağlayacak" - "Yeni havalimanından ilk seferlerde yolcularımıza küçük sürprizlerimiz olacak" (Arife Yıldız Ünal/ Ankara)

1- Tatilin ilk günü havayolunu 750 bin yolcu tercih etti - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk günde, 5 bin 104 uçak trafiği gerçekleşirken, 748 bin 453 yolcu havayolunu tercih etti" - "Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildiği, böylece toplamda yaklaşık 750 bin yolcu hizmet aldı"

- AESK Başkanı Özkan Köroğlu:

- "Elektrikli ve alternatif enerjili 2 aracımızın da bütün gerekli elektriksel ve mekaniksel komparentlerin tasarımı, üretimi, analizleri, donanımı ve yazılımı tamamen YTÜ öğrencileri tarafından burada yerli ve milli olarak üretilmiştir"

- YTÜ AESK Akademik Danışmanı Doç. Dr. Alptekin Ergenç:

- "Araçların elektronik sistemlerinin çok büyük bir kısmını çocuklar yaptılar. Komparentleri alıp kullandılar ve kendi öz ürünlerini yarattılar. Araçların üzerinde yerli ve milli çok fazla ürün var. Hedefimiz yüzde yüzünü yerli ve milli yapmak"

- YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin:

- "Bir üniversite kendi başarılarını üniversiteyle sınırlandırmamalı. Bir üniversite ülkenin koyduğu milli hedeflere ne kadar katkı sağlayabiliyorsa o ölçüde başarılıdır"

(Zeynep Rakipoğlu / İstanbul)

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