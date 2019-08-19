HABER

GÜNDEM / 19 Ağustos 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 13 ay ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye Maarif Vakfının 55 ülkedeki direktörlerinin katılacağı 7. İstişare Toplantısı İstanbul'da başlayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifinin ardından gelişmeler izleniyor.

3- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- İzmir ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda yapılacak maçla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Eskişehirspor-Keçiörengücü müsabakasıyla sona erecek.

(Eskişehir/20.00) (Fotoğraflı)

3- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Bu sene geçen seneye oranla daha fazla orman yangını çıktı ama orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız. Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde bir alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız"

- "Orman yangınlarına karşı dünyada birinci olan bir teşkilatımız var ama yangınla mücadele sadece orman teşkilatının işi değil. Yangınların çoğunluğu dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor"

(Halil Şahin/İzmir)

2- Zeytinyağında yeni sezon umudu

- Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek:

- "Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık ve yeni sezona stoksuz giriyoruz"

- "İklim şartlarında çok farklı bir sonuç olmaması halinde önümüzdeki sezon, zeytinyağı sektörü açısından sevindirici bir dönem olacak"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

***

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19 Ağustos 2019 AA GÜNDEMİ

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