GÜNDEM / 19 Ağustos 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 13 ay ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

4- İzmir ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda yapılacak maçla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Eskişehirspor-Keçiörengücü müsabakasıyla sona erecek.

(Eskişehir/20.00) (Fotoğraflı)

3- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Bu sene geçen seneye oranla daha fazla orman yangını çıktı ama orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız. Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde bir alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız"

- "Orman yangınlarına karşı dünyada birinci olan bir teşkilatımız var ama yangınla mücadele sadece orman teşkilatının işi değil. Yangınların çoğunluğu dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor"