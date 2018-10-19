GÜNDEM / 19 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik yıl ile SOCAR Star Rafinerisi açılış törenlerine katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.
(İzmir/11.00/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere temasları kapsamında, üniversite topluluğu The Oxford Union'da konuşacak.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mesleğim Var Geleceğim Var" projesi sertifika törenine katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak Renault fabrikasının temel atma törenine iştirak edecek.
(Bursa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TOBB, eylülde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
5- AB ülkelerinin büyükelçileriyle çalışma yemeği, TOBB, İKV ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek.
- Kosovalı mevkidaşı Behgjet Pacolli ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüşme gerçekleştirecek.
(Tiran/Priştine) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Avrupa Birliği ve Asya ülkelerinden liderlerin katılımıyla 12. Asya-Avrupa Buluşması (ASEM) Zirvesi'nin son gün oturumları yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in katılımı ile Avrupa Birliği-Güney Kore Zirvesi gerçekleştirilecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında 30. cuma gösterileri takip edilecek.
(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne ziyaret gerçekleştirecek.
(Tunceli/10.30/11.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FETÖ davaları
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- 5. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde başlayacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki, Fenerbahçe de Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Moskova/20.00/Kaunas/20.45) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Bursaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de 9. haftanın ilk maçında Denizlispor ile Afjet Afyonspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Yurt dışına kaçan 419 FETÖ mensubunun iadesi istendi
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
- "Bugüne kadar 419 FETÖ yöneticisi ve üyesi hakkında yabancı ülkelerden iade talebinde bulunulmuştur"
- "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) İade taleplerimiz halen ABD Adalet Bakanlığında bekletilmektedir. Bu noktada beklentimiz, iade taleplerinin bir an evvel ABD adli makamına tevdi edilerek iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasıdır"
(Kemal Karadağ/Ankara)
2- ANALİZ - Türkiye "Güzelyurt restleşmesi" ile Akdeniz'deki duruşunu pekiştirdi
- Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştıma gemisinin Kıbrıs'ta Güzelyurt sahasında Yunanistan tarafından uğradığı taciz ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin verdiği cevap, dikkatleri yeniden petrol ve gaz aramaları konusunda kaynayan Doğu Akdeniz sularına çevirdi
- Uluslararası anlaşmalarla Kıbrıs'ta garantör devlet statüsündeki iki ülke Türkiye ve Yunanistan'ın deniz kuvvetlerinin fiziki teması, bölgedeki enerji kaynaklı çekişmelerin kapsamını genişletebilecek boyutta olduğunu bir kez daha gösterdi
- Çok uluslu ve çok şirketli Doğu Akdeniz enerji denkleminde Türkiye, Kıbrıs ve çevresindeki kaynakların iki toplum tarafından da eşit şekilde paylaşılmasındaki kararlılığını "Güzelyurt restleşmesi" ile güçlendirdi
(Muhsin Barış Tiryakioğlu / Ankara)
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