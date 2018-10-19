GÜNDEM / 19 Ekim 2018

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak Renault fabrikasının temel atma törenine iştirak edecek.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mesleğim Var Geleceğim Var" projesi sertifika törenine katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik yıl ile SOCAR Star Rafinerisi açılış törenlerine katılacak.

3- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in katılımı ile Avrupa Birliği-Güney Kore Zirvesi gerçekleştirilecek.

- Kosovalı mevkidaşı Behgjet Pacolli ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüşme gerçekleştirecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek.

- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne ziyaret gerçekleştirecek.

- Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştıma gemisinin Kıbrıs'ta Güzelyurt sahasında Yunanistan tarafından uğradığı taciz ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin verdiği cevap, dikkatleri yeniden petrol ve gaz aramaları konusunda kaynayan Doğu Akdeniz sularına çevirdi

- "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) İade taleplerimiz halen ABD Adalet Bakanlığında bekletilmektedir. Bu noktada beklentimiz, iade taleplerinin bir an evvel ABD adli makamına tevdi edilerek iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasıdır"

- "Bugüne kadar 419 FETÖ yöneticisi ve üyesi hakkında yabancı ülkelerden iade talebinde bulunulmuştur"

- Uluslararası anlaşmalarla Kıbrıs'ta garantör devlet statüsündeki iki ülke Türkiye ve Yunanistan'ın deniz kuvvetlerinin fiziki teması, bölgedeki enerji kaynaklı çekişmelerin kapsamını genişletebilecek boyutta olduğunu bir kez daha gösterdi

- Çok uluslu ve çok şirketli Doğu Akdeniz enerji denkleminde Türkiye, Kıbrıs ve çevresindeki kaynakların iki toplum tarafından da eşit şekilde paylaşılmasındaki kararlılığını "Güzelyurt restleşmesi" ile güçlendirdi

(Muhsin Barış Tiryakioğlu / Ankara)

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