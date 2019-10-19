GÜNDEM / 19 Ekim 2019

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'e çelenk bırakma programı ile Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi Açılış Töreni ve Muhtarlar Günü Yemeğine iştirak edecek.

3- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi ile Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu üyeleri ile toplantıda bir araya gelecek.

- Fatma Muhammed: "Bundan sonraki süreçte huzur ve güvene kavuşmayı arzuluyoruz"

- Köylülerden Hammud Ahmed: "YPG bizi sürekli zorunlu olarak silah altına alıyordu. Şimdi herkes özgür"

- YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi

- Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan Rasulayn'a bağlı Tel Halaf'ta hayatın normalleşmesi için çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, savaş mağduru çocukların yüzünü güldürüyor

(Behçet Alkan/Rasulayn)

2- Ambulans uçağın 3 il arasındaki nakil maratonu

- Barış Pınarı Harekatında görev yapmak üzere hazır bekletilen 4 sedyeli ambulans uçak, Şanlıurfa ve Hatay'dan aldığı iki bebek ve iki çocuğu İstanbul ve Ankara'daki hastanelere taşıdı

- Şanlıurfa, Hatay, Ankara ve İstanbul arasındaki nakil sürecini 3 saat 20 dakikada tamamlayan ambulans uçak, hastaların tedavisine en hızlı şekilde başlanmasını sağladı

- Üç il arasında hastaların güvenli bir şekilde nakledilmelerinin sağlanmasının ardından dört sedyeli ambulans uçak görev yeri Şanlıurfa'ya döndü

(Duygu Yener-Ankara)

3- İstanbul'da üretip 230 noktaya sattık

- İstanbul'daki ihracatçılar, ocak-eylül döneminde, 27 sektörde üretilen 52,2 milyar dolarlık ürünü içerisinde ülkeler ve serbest bölgelerin bulunduğu 230 noktaya ulaştırdı

- Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı

- İstanbul'da bu dönemde yıllık bazda dış satımını en fazla artıran sektör savunma ve havacılık sanayi sektörü oldu