GÜNDEM / 19 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Gaziler Günü
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziler Günü Töreni'ne katılacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve gazilerden oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mustafa'yı kabul edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Ankara/15.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı'nın açılışına katılacak.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırp mevkidaşı Nebojsa Stefanovic ile bir araya gelecek.
- Soylu ve Stefanovic, Türkiye ve Sırbistan arasında güvenlik iş birliği alanında niyet beyanı imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haliliye Eğitim Kampüsü açılışına katılacak, geçici eğitim merkezinde incelemede bulunacak, Valilik ve Karaköprü ilçesi okul ziyaretlerinden sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Şanlıurfa/10.00/11.30/12.00/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu inşaatında incelemede bulunacak.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile Bereket Sigorta AŞ Genel Müdürü Mahmut Güngör, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TÜİK, ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'daki görüşmenin ikinci aşaması için yeniden bir araya gelecek.
(Seul)
2- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Türkiye-Rusya mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar izleniyor.
(Deyrizor) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana) 5- Pasifik Okyanusunun kuzeyini etkisi altına alan Mangkhut tayfunuyla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Manila)
GÜNCEL
1- Suriye sınırına askeri sevkiyat ve İdlib'e insani yardım faaliyetleri takip ediliyor.
(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Kırıkkale/13.30)
4- Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i arama çalışmaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Eski Develi Belediye Başkanı Recep Özkan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Kayseri/09.30)
- Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın, "himmet" toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Avanos ilçesinde çeşitli ülkelerden seramik sanatçılarının katılımıyla "Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu" düzenlenecek.
(Nevşehir/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- "Kansersiz Yaşam Senin Elinde" sosyal sorumluluk projesi sergisi Zorlu PSM'de açılacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Eylül Perşembe günü yapılacak 2018-2019 sezonu grup ilk karşılaşmaları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, maçların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/17.00/Zagreb/20.00/Manisa/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftası E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.
3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, Slovakya'nın Trnava kentinde sürüyor.
ÖZEL HABER
1- Gazi yarbay yeni kahramanlar yetiştiriyor
- Mardin'de iki yıl önce teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlatılması sonucu yaralanarak gazi olan Yarbay Necmettin Tetik, görevini jandarmanın operasyonel birliklerinden Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak sürdürüyor
- Jandarma Yarbay Necmettin Tetik:
- "28 yıllık mesleki geçmişimin büyük bir kısmını komanda ve özel harekat birliklerinde tamamladığım için edindiğim tecrübeleri genç ve yeni silah arkadaşlarıma aktarmak amacıyla burayı tercih ettim"
- Silopi'de küçük bir çocuğun ellerini nefesiyle ısıttığı anın fotoğrafıyla hafızalara kazınan Tetik, o anları unutamıyor
- "Bir çocuğun üşüdüğünü ve üstünde doğru düzgün kışlık elbise olmadığını gördüm. Kendi çocuklarım gözümün önüne geldi. Ellerini tutarak nefesimle ısıttım. Korkmuş, tedirgin olmuş çocuğun gözlerinde bir gülümseme, tebessüm gördüm, çok mutlu oldum"
(Orhan Onur Gemici/Ankara)
2- TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi
- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TEKNOFEST'te sanal gerçeklik uygulamasıyla ürünlerinin yer aldığı "sanal hangarın" kapısını açacak
- Uygulama sayesinde şirketin diğer ürünlerinin yanı sıra Milli Muharip Uçak, tasarımının aldığı son şekil ve birebir ölçülerde sanal gerçeklik gözlüğüyle yakından incelenebilecek
(Göksel Yıldırım/Ankara)
3- Diyarbakır çiftçisine belediyeden sulama kanalı desteği
- İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kırsalda yaşayan vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 25 bin 400 metre sulama kanalı inşa ediliyor
- Yüzde 80 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı, bu yıl tamamlanması planlanan projeyle, Çermik ilçesindeki 10 köyde 10 bin dekar arazinin suya kavuşturulması hedefleniyor
- Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürü Feyzi Fidan:
- "Çiftçinin yaşadığı yerde doyabilmesinin imkanlarını en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla hizmet ediyoruz"
- Bademli köyü muhtar vekili Mehmet Topkaya:
- "Toprak verimli, su geldiğinde burası cennet gibi olacak. Kanal bittikten sonra tarlamızı bedava sulayacağız. Kazancımız 5 kat artacak"
(Ahmet Kaplan/Diyarbakır)
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