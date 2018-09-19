GÜNDEM / 19 Eylül 2018

2- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Prof. Dr. Yaser S. Abu-Mustafa'yı kabul edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcileriyle bir araya gelecek.

1- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'daki görüşmenin ikinci aşaması için yeniden bir araya gelecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

- Mardin'de iki yıl önce teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlatılması sonucu yaralanarak gazi olan Yarbay Necmettin Tetik, görevini jandarmanın operasyonel birliklerinden Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında "Eğitim Öğretim Başkanı" olarak sürdürüyor

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TEKNOFEST'te sanal gerçeklik uygulamasıyla ürünlerinin yer aldığı "sanal hangarın" kapısını açacak - Uygulama sayesinde şirketin diğer ürünlerinin yanı sıra Milli Muharip Uçak, tasarımının aldığı son şekil ve birebir ölçülerde sanal gerçeklik gözlüğüyle yakından incelenebilecek

- "Bir çocuğun üşüdüğünü ve üstünde doğru düzgün kışlık elbise olmadığını gördüm. Kendi çocuklarım gözümün önüne geldi. Ellerini tutarak nefesimle ısıttım. Korkmuş, tedirgin olmuş çocuğun gözlerinde bir gülümseme, tebessüm gördüm, çok mutlu oldum"

- "28 yıllık mesleki geçmişimin büyük bir kısmını komanda ve özel harekat birliklerinde tamamladığım için edindiğim tecrübeleri genç ve yeni silah arkadaşlarıma aktarmak amacıyla burayı tercih ettim"

3- Diyarbakır çiftçisine belediyeden sulama kanalı desteği

- İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kırsalda yaşayan vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 25 bin 400 metre sulama kanalı inşa ediliyor

- Yüzde 80 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı, bu yıl tamamlanması planlanan projeyle, Çermik ilçesindeki 10 köyde 10 bin dekar arazinin suya kavuşturulması hedefleniyor

- Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürü Feyzi Fidan:

- "Çiftçinin yaşadığı yerde doyabilmesinin imkanlarını en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla hizmet ediyoruz"

- Bademli köyü muhtar vekili Mehmet Topkaya:

- "Toprak verimli, su geldiğinde burası cennet gibi olacak. Kanal bittikten sonra tarlamızı bedava sulayacağız. Kazancımız 5 kat artacak"

(Ahmet Kaplan/Diyarbakır)

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