GÜNDEM / 19 Eylül 2019

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi ve gazi ve gazi aileleri ile yemek programına katılacak.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Töreni ile yemek programına iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de "Kastamonu Günleri" etkinliğinin açılışında bulunacak, Maltepe Belediyesinin Üreten Engelliler Merkezi ile Çocuk Bilim Merkezi ve kreşini ziyaret edecek. (İstanbul/15.00/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı"na katılacak.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne iştirak edecek.

4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

2- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor.

- Bu teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan terörist Şerif Yakut, "turuncu" kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar ve 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül de bulunuyor

- Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın yaz döneminde yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 396 terörist etkisiz hale getirildi

- Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 62 ve 68 kilolar ile erkekler serbest stil 57 ve 65 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller yapılacak.

- Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı" ile İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Van'da 17 Ağustos'ta başlatılan "Kıran Operasyonu" kararlılıkla devam ediyor

(Yunus Okur/Erzurum)

2- Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı

- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin geçen haftaki açıklamalarının ardından gözler bütçe fazlası veren ülkelerin kamu harcamalarına çevrildi

- Draghi, sadece para politikası ile mevcut problemlerin çözümünün zor olduğunu, maliye politikasının da önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanması gerektiğini söyledi

- Avro Bölgesi'nde ticaret savaşlarıyla başlayan ekonomik bozulma, makro verilerde kendisini belli ederken, bu durum ECB'nin maliye politikası ısrarının da ana etkenlerinin başında geliyor

- Analistler, başta Almanya olmak üzere Hollanda, İsveç, Avusturya ve Danimarka gibi bütçe fazlası veren Kuzey Avrupa ülkelerinin kamu harcamaları politikalarının gelecek döneme ilişkin büyüme performansı üzerinde etkili olacağını belirtti