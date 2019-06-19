GÜNDEM / 19 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması'na katılacak. (İstanbul/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına iştirak edecek. (TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu"na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da vatandaşlarla buluşacak, Pendik'te Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek, halkla bir araya gelecek ve inşaat sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak. (İstanbul/12.00/15.00/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancak ve Rumeli Buluşması ile Büyük Kastamonu Gençlik Buluşması'na katılacak. (İstanbul / 19.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförleriyle buluşacak, İstanbul Craft Week kapsamında Tekfur Sarayı Müzesi'ni ziyaret edecek ve yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunacak. (İstanbul/10.00/12.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılacak, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek. (Afyonkarahisar/10.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Buluşması ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı "Kardeşlik Meclisi" buluşmasına katılacak. (İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 7- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arsan Kauçuk Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak. (Sakarya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı ile Adapazarı'nda Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak. (Kocaeli/10.30/Sakarya/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak. (Ankara/10.00) 4- TÜİK, "Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar) 2018" haber bültenini yayımlayacak. (Ankara/12.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor açıklanacak. (Cenevre) 2- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları takip edilecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı'na katılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- FETÖ davaları - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin altıncı maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 2019 FIVB Uluslar Ligi 5. ve son hafta ikinci gün maçında İtalya'yı konuk edecek. Günün ilk maçında Belçika ile Brezilya karşı karşıya gelecek. (Ankara/19.00/16.00) (Fotoğraflı) 3- Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'nın Düsseldorf kentinde sürüyor. 4- 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda yarışmalar Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda başlayacak. (İstanbul/09.00) (Fotoğraflı) 5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda D Grubu üçüncü ve son maçlarında Japonya-İngiltere, İskoçya-Arjantin karşı karşıya gelecek. (Nice/Paris/22.00) (Fotoğraflı) ÖZEL HABER 1- TOKİ'den ekonomi ve istihdama katkı - TOKİ Başkanı Ömer Bulut:

- "Bu yıl tüm projeler için 16 milyar liralık kaynak oluşturduk ve yılın ilk 5 ayında 5 milyar lira hak ediş ödemesi yaptık"

- "50 bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Mevcut 287 şantiyeye 140 yeni şantiye daha ekleyeceğiz, yaratılacak istihdamla yaklaşık 120 bin kişiye iş imkanı sunacağız"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara) 2- İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz - Bölgeler arasında, yılın 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre en fazla ihracat artışını yüzde 15,8'le Karadeniz yakalarken, dış satımında düşüş yaşanan tek bölge yüzde 2,6'yla Güneydoğu Anadolu oldu

- Türkiye'nin toplam dış satımının 46,1 milyar dolarının gerçekleştirildiği Marmara Bölgesi, ülke ihracatının yüzde 65,5'lik kısmını tek başına sırtladı

- Kent bazlı bakıldığında ihracatta en fazla artış yüzde 140,6'yla Siirt'te, en fazla düşüş de yüzde 67,8'le Osmaniye'de gerçekleşti

- İstanbul'un elde ettiği 1 milyar 522,2 milyon dolarlık ihracat artışının Manisa, Sakarya, Gaziantep, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli haricinde kalan 73 kentin 5 aylık dış satımından daha fazla olması dikkati çekti (Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul) 3- Yörüklerle 26 gün yürüyerek göç yolunu kaydetti - Afyonkarasihar'dan Aydın ve İzmir'e uzanan rotayı geçtiğimiz yıl Karakeçili Yörükleri ile yürüyen Sadi Yalgın, bu sene ise Sarıkeçili Yörükleri'nin Mersin'den Konya'ya uzanan ve 26 gün süren 279 kilometrelik bahar göçüne eşlik etti