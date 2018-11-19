GÜNDEM / 19 Kasım 2018

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

- FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılamasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

2- UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son haftaya A, B, C ve D liglerinde 9 maçla devam edilecek.

ÖZEL HABER

1- 5G'de hedef 2020

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Biz 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık, 2020’de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- TSK yeni nesil teknolojilerle haberleşecek

- Kara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik telsiz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında 14 tipte yaklaşık 8 bin telsizin teslimatı gerçekleştirildi

- ASELSAN ile yapılan ek sözleşme ile 18 bin 203 telsiz yerli olarak tedarik edilecek

- Milli kriptolu ve milli elektronik harp korumalı cihazlar, kuvvetlerin müşterek harekat yeteneğini artıracak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Eski komandolar Tendürek'te buluştu

- Van'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığında 20 yıl önce vatani görevlerini yapan 20 eski komando, yıllar sonra Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesinde bir araya gelerek anılarını tazeledi

- Emekli olan komutanlarıyla üs bölgesini ziyaret ederek, terörle mücadele eden Mehmetçik'e moral veren eski komandolar, 20 yıl önce nöbet tuttukları bölgelerde temsili gözetleme yapıp "komando marşı" okudu, içtimaya katıldı

- Emekli Albay Ümit Şengür:

- "Burada görev yapan vatan evlatlarıyla tekrar bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu, bizim için çok güzel bir şey"

- Muğla'dan gelen Uras Bahçeli:

- "Yıllar sonra bu topraklara tekrar ayak basmak çok farklı bir duygu. Gördük ki görev yaptığımız zamandan bu yana çok şey değişmiş"

- Kayseri'den gelen Mustafa Eray:

- "20 yıl önce bu bayrağı teslim ettik ama bugün yine buradayız. Görev verilirse yine şeref ve gurur duyarız"

(Mesut Varol-Özkan Bilgin/Van)

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