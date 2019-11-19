GÜNDEM / 19 Kasım 2019

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.

- TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenecek törene katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

3- Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Grand İstanbul Levent'te yapılacak.

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısı ve imza törenine iştirak edecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katılacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bursa'dan milletvekilleri, Vali Yakup Canbolat ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başkanlarını makamında kabul edecek.

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında iki Türk takımı Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Teksüt Bandırma, aynı ülkeden Anwil'i konuk edecek.

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

8- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10. ve son hafta C, E, G, I gruplarında yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

9- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 6. hafta erteleme maçında Mardin Büyükşehir Başakspor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mardin/14.00)

ÖZEL HABER

1- Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne Kızılay desteği

- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

- "Suriye'deki yeni projemiz, devletimizin gönüllü Suriye'ye geri dönüş programına destek olmak. Biz de elimizden geldiği kadar Türkiye'de destek verdiğimiz mültecilerin kendi vatanlarına dönmesi için bundan sonraki süreçte devletimize destek olarak, bu süreci kolaylaştırıcı olacağız"

- "Şu an geri dönüşler başladı. YPG/PKK terör örgütünün işgalinden sonra özellikle Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden ülkemize kaçmak zorunda kalan insanlar, Türkiye'den tekrar o bölgelere dönüyorlar, tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra temizlenen Afrin'e döndükleri gibi"

- "Bu bölgeye 2 milyon insan dönebilir. Altyapısı, arazisi, devletimizin iskan politikaları itibarıyla bu bölge 2 milyon insanı çok rahat kaldırır ancak dünyanın destek vermesine bağlı"