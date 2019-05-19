GÜNDEM / 19 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak. - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün İskelesi'nde düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri ile "1919 Bitmeyen Yolculuk" drama sahne gösterimi programına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, gençler ve sporcularla iftar yapacak. (Samsun/14.00/16.00/18.00/19.56) (Fotoğraflı-Görüntülü) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni"ne katılacak. (Samsun/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı Programı"na katılacak, "1919 Bitmeyen Yolculuk" adlı sahne gösterisini izleyecek, iftar programında yer alacak. (Samsun/14.00-19.56) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törende yer alacak, Ahmet Andiçen İlkokulunca düzenlenecek programa katılacak, Samsun'daki etkinliklere iştirak edecek. (Ankara/09.15/10.00/Samsun/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) - İstanbul Valiliğince, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulacak, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda kutlama programı gerçekleştirilecek. (İstanbul/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek, MYK'nin "100. Yıl Bildirgesi"nin okunmasının ardından Atakum ve İlkadım belediye başkanlıklarına ziyarette bulunacak, gençlerle bir araya gelecek, Yeryüzü İftar Sofrası ile Kıraç ve Niyazi Koyuncu konserine katılacak. (Samsun/16.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de muhtarlarla bir araya gelecek, belediyeye ziyarette bulunup vatandaşlarla buluşacak, "19 Mayıs Gençlik İftarı"na ve Ümraniye Belediyesince düzenlenecek ramazan etkinliğine katılacak, "Trabzonlular ile Sahur Programı"nda yer alacak.

(İstanbul/13.30-01.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı'nda iftar programına katılacak. (Bilecik/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca düzenlenecek "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni'ne katılacak. (Samsun/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene iştirak edecek ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. (Meksiko) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü İspanya'da belli oluyor. - THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek. - Anadolu Efes ile Rusya temsilcisi CSKA Moskova, finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek, üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko ile İspanya ekibi Real Madrid karşılaşacak.