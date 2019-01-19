GÜNDEM / 19 Ocak 2019

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulunacak, AKTOB Sektör Toplantısı'na iştirak edecek.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katılacak.

- Erdoğan, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Salonu'nda AK Parti Samsun İl Başkanlığının teşkilat yemeğine iştirak edecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak, "Tarım ve Kırsal Alanlarda Yapısal Değişiklikler" konulu ara oturuma başkanlık edecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

1- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

3- İngiltere'nin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

4- Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.

- Doğada yaşaması gereken hayvanların hobi ve ticari amaçlı satın alınarak, doğalarına uygun olmayan yerlerde, "demir kafesler" ardında yaşamaya mahkum edilmesinin hukuki, dini ve etik olmamasının yanı sıra genetik yapıları itibarıyla da uygun olmadığı belirtiliyor

- "ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi, Türk yetkililerle bir araya gelmek ve tarım, dijital ekonomi, finans, sağlık ve kadınların iş gücüne katılımı alanlarda ikili iş birliklerini ilerletmek için şubatta Ankara'ya üst düzey bir iş heyetiyle gelecek"

- "İki ülke arasındaki ticaret, ikili ilişkilerde dengeleyici bir güç olmaya devam ediyor"

- Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacmi, 2018'in ocak-kasım döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1,4 artışla 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

- ABD Başkanı Donald Trump yönetimdeki ikinci yılını doldururken Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, son iki yılda zaman zaman yaşanan gerginliklere ve Trump yönetimininin ticarette izlediği korumacı politikalara rağmen istikrarlı seyir izledi

- İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu:

- "(Hayvanat bahçeleri) Bu hayvanlar esaret altındadır, mutsuzdur, hemen hemen hepsinin psikolojisi bozuktur. Esaret altında, habitatlarında var olan yaşam ömürleri önemli boyutta kısalmaktadır. O nedenle insanlara bu yerlere gitmemeleri, bu işletmelerin para kazanmalarının önüne geçilmesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz"

- İÜ-C Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi:

- "Doğal ortamından alınıp sirklerde, fayton sefalarında benzer amaçlarla kullanılan hayvanların ruh sağlığına ciddi hasarlar verirsiniz. Davranış bozuklukları ile başlayan bu psikolojik bozukluklar zamanla stres unsurunun artması ile ciddi bedensel patolojilere çevrilir"

- HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat:

- "Şiddet ve zulüm sarmalını hayvanlara uygulamayı o kadar kanıksamışız ki kendi hayatlarımızdaki felaketler, aslında onlara yaptığımız bu işkenceler, doğal hayatlarına aykırı davranmaya zorlamak ve suçsuz yere onları hapsetmek nedeniyle oluşuyor"