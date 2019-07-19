GÜNDEM / 19 Temmuz 2019

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'nin açılışına katılacak, burada cuma namazı ve hutbe irat edecek, yeni İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın göreve başlaması dolayısıyla İl Müftülüğünde düzenlenecek törene katılacak.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 8 asır önce yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı restore edildi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "İç Anadolu Bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nı aslına uygun şekilde restore edip kültürel hayata yeniden kazandırdık" - "Bu tarihi yapının taç kapı bezemeleri anıtsal özelliğiyle eşsizdir, Anadolu'daki en büyük ve gösterişli Selçuklu kervansarayıdır"

2- "Maraş'a dokunmak ve statükonun tekerine bir çomak sokmak gerekir"

- KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay:

- "Kapalı Maraş geçen yıllar içerisinde Kıbrıs'taki statükonun sembolü durumuna dönüşmüştür. Maraş'a dokunmak ve statükonun tekerine bir çomak sokmak gerekir"

- "Kıbrıs Rum toplumu, yönetimi ve zenginliği Kıbrıs Türk topluluğuyla paylaşmaya hazır değil. Oysa federal ortaklıklarda en önemli unsurlardan bir tanesi ilgili tarafların yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmasıdır"

- "Olabilecek şey, iki taraf arasında paylaşmaya dayalı bir federasyon yerine, iş birliğine dayanan bir ortaklık kurmaktır. Bunu da kademeli olarak yapmaktır"

- "(Doğu Akdeniz'de) Artık bu denge kuruldu. Dolayısıyla bizim yaptığımız kontrollü bir gerginlik bile değil çünkü gerginlik yaratmıyoruz"

- "Birisi bizim ticari faaliyetlerimizi engellemeye kalkışmadıkça (Doğu Akdeniz'de) burada bir güç kullanmamız söz konusu olmaz"

(Lefkoşa/Fotoğraf-Görüntü) 3- Radarların "ateşi" de maliyeti de düştü

- ASELSAN tarafından uzun menzilde geniş tehdit setine karşı geliştirilen Erken İhbar Radar Sistemi ve Silah Tespit Radarı'nın kritik bileşenlerinden ısı kontrol birimi yerli olarak üretildi

- ISISO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Sırcan:

- "Radardaki elektronik sistemlerin değişen çevresel koşullara göre soğutulması gerekiyor. Bu soğutma görevi ısı kontrol birimi tarafından sağlanıyor. Radar, ısı kontrol birimi çalıştıktan sonra devreye giriyor"

- "Prototipi 18 aylık çalışma sonunda ortaya koyduk. Prototip cihazın ısıl, mekanik ve elektronik tüm tasarımı ve imalatı firmamız tarafından yapıldı"

- "1 prototip, 17 seri üretim siparişi aldık. Bu sorumlulukla ülkemize yüksek oranda katma değer sağladığımıza inanıyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

